نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية براتب 6000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية براتب 6000 ريال وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تعلن عن أكثر من 450 وظيفة شاغرة في مدينة الرياض تعتمد على التفاضل بين المتقدمين وإعطاء الفرصة لذوي الأولوية الأعلى طبقًا لمجموعة من المعايير.

نوضح لكم عبر السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة بالإضافة إلى رابط وخطوات التقديم كما نوضح كيف استعلم عن وظائف الشؤون الاسلامية 1444 برقم الطلب.

براتب 6000 ريال وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تعلن عن أكثر من 450 وظيفة

هناك إقبال كبير على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية بعدما أطلقت إعلان انتشر على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي يفيد بوجود ما يقارب 491 وظيفة فارغة لـ إمام مسجد ومؤذن, وذلك لتوثيق اختيار رموز الدين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من جهة والمساعدة في القضاء على البطالة من جهة أخرى, كما أسفرت على أن نظام العمل يكون على نهج نظام العقود الرسمية في المملكة بالإضافة إلى المكافآت.

شروط التقدم لوظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

هناك بعض الشروط التي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية لقبول طلبات التقدم لشغل واحدة ضمن أكثر من 450 وظيفة شاغرة, ومن أبرز تلك الشروط:

الجنسية: أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

عمر المتقدم: لا يقل عن 18 عام, ولا يكون في صحيفته الجنائية أي أحكام أو مخالفات, وكذلك لا يكون تم فصله مسبقًا من أي مؤسسة حكومية.

المؤهل التعليمي: الحصول على شهادة ثانوية عامة فأعلى.

القرآن الكريم: حفظ لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

التفرغ التام للعمل

اجتياز اختبارات المقابلات الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي.

رابط التسجيل في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في مدينة الرياض

يمكن التقدم لشغل وظيفة ضمن العديد منها في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تبعًا لتطبيق هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية.

الضغط على منصة التوظيف.

اختيار الوظيفة المراد التقدم إليها إمام أم مؤذن.

الضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني المحدد.

إدخال رقم الإقامة ثم تسجيل الدخول.

إدخال باقي البيانات المطلوبة وإتمام عملية تقديم الطلب.

بعد استيفاء الشروط وتأكيد تقديم الطلب يمكن متابعة الاستعلام عن القبول بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة ثم اختيار خدمة الاستعلامات ثم الاستعلام عن الوظيفة, وإدخال رقم الطلب ورمز التحقق للحصول على النتيجة فور الإعلان عنها.