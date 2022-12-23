نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الحرس الوطني 1444 الشؤون الصحية لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحرس الوطني 1444، أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الوظائف (145 وظيفة) لكلا الجنسين نساء ورجال من حملة الثانوية والدبلوم وكذلك البكالوريوس فأعلى في العديد من مناطق المملكة الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الاحساء، رفحاء، نجران. وفي مجالات عدة من ضمنها: وظائف إدارية، مساعدين إداريين، منسقين ومفتشين، تقنية، مساندة، تدريب منتهي بالتوظيف، صحية وطبية، وحاليا يشهد محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عمليات بحث كبيرة من قبل السعوديين والسعوديات عن شروط وطريق التقديم على وظائف الحرس الوطني للحصول على فرصة وظيفية وتدريبية، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الاخباري سنبين لكم الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها التقديم على الحرس الوطني السعودي بشكل إلكتروني وبكل هولة تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بالتفصيل.

وظائف الحرس الوطني 1444

اتاحت وزارة الحرس الوطني السعودي إمكانية التسجيل في وظائفها الصحية لجميع المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل، كما أنه في حالة عدم توفر الخبرة المطلوبة في الوظائف المذكورة أعلاه يجب على المتقدم أن يلتحق ببرنامج تدريبي قبل التحاقه بالوظيف، ويستثنى من ذلك الأطباء وأطباء الأسنان، وإليكم طريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1444 التي جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى: الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية للحرس الوطني.

الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع نختار الخدمات الإلكترونية من القائمة.

الخطوة الثالثة: النقر على مربع تسجيل طلب جديد، ومليء جميع البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة في الكتابة.

الخطوة الرابعة: اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل التعليمي، بشرط اختيار وظيفة واحدة.

الخطوة الخامسة: رفع الأوراق والمستندات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام،

في الأخير النقر على مربع وإرسال الطلب.

شروط القبول في الحرس الوطني السعودي

أول شرط أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين.

كذلك أن يكون عمره لا يقل عن 18 عاماً.

أيضا أن يكون المتقدم متمتعاً بحسن السير والسلوك.

ألا يكون سبق محاكمته في أي قضية.

يجب أن تكون الخبرة السابقة في نفس الوظيفة التي يتقدم إليها المتقدم بالوظائف.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي خصصناها للتحدث عن شروط القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني 1444