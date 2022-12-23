وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية للنساء عبر أبشر للتوظيف

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية مكافحة المخدرات عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف عسكرية للكادر النسائي، للتعيين على رتبة جندي لحاملات الشهادة الثانوية وما يعادلها، وكذلك التعيين على رتبة جندي أول للمتقدمات الحاصلات على مؤهل دبلوم أو وبكالوريوس، وقد كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي عن شروط التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما حددت مواعيد التقديم عبر أبشر للتوظيف jobs.sa، وشددت على مراعاة الدقة عند تعبئة طلب التقديم في مكافحة المخدرات.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات

تبدأ منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على وظائف وزارة الداخلية مكافحة المخدرات، التي أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بالوزارة؛ حيث تحتاج إلى عدد من النساء السعوديات لشغل وظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحددت شروط القبول والتسجيل، وناشدت بضرورة تحري الدقة عند تسجيل البيانات؛ وذلك لأن الطلب غير المطابق للبيانات والمستندات الرسمية يتم استبعاده.

يذكر أن الإدارة العامة أكدت على ضرورة حصول المتقدمات على المؤهل العلمي المطلوب؛ سواء الثانوية العامة وما يعادلها للتعيين على رتبة جندي، أو البكالوريوس والدبلوم للتعيين على رتبة جندي أول، وأن يتم معادلة شهادة المؤهل في حالة صدورها من خارج المملكة، وأكدت على أن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات قاصر على الكادر النسائي حاملات الجنسية السعودية، ولكن مع استثناء من نشأت في الخارج في أثناء خدمة الدولة.

شروط تقديم مكافحة المخدرات

حددت وزارة الداخلية مكافحة المخدرات شروط التقديم على الوظائف العسكرية للنساء، نذكر منها:

أن تتمتع المتقدمة بالسمعة والسلوك الحسن.

أن يخلو السجل القضائي من القضايا المخلة بالشرف والأمانة لذلك.

عند التقديم على وظائف مكافحة المخدرات يجب أن تكون الإقامة سارية، مع ملاحظة أن تكون مستقلة.

أن تجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول في الوظائف العسكرية لذلك.

ألا يكون سبق العمل في الوظائف العسكرية أو الكليات والمعاهد العسكرية، أو فصلت لأحد الأسباب.

ألا تكون متزوجة من غير الجنسية السعودية.

مواعيد التقديم على وظائف الداخلية لمكافحة المخدرات

تبدأ منصة أبشر للتوظيف استقبال طلبات التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء، السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، ويستمر التقديم حتى نهاية الأسبوع، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، الموافق هجريا 28 جمادى الأولى 1444.

مكافحة المخدرات أبشر للتوظيف

يتم التقديم على وظائف وزارة الداخلية مكافحة المخدرات عن طريق رابط أبشر للتوظيف jobs.sa؛ حيث يفتح المستخدم الرابط الإلكتروني، ثم يسجل الدخول بالبيانات المطلوبة، بعد ذلك يبحث عن وظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تبويب الإعلانات الوظيفية، عندها يتم الاطّلاع على الشروط والتحقق منها، ثم الموافقة والانتقال إلى تعبئة طلب التقديم، ولكن يجب الانتباه إلى تحري الدقة في البيانات المسجلة، التي يجب أن تكون مطابقة للمستندات الرسمية، وإلا تم استبعاد الطلب.