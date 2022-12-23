نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر التوظيف توضح 10 شروط من أجل التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء رتبة جندي وجندي أول في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت بوابة أبشر التوظيف بإصدار قائمة من أجل البحث عن الكثير من المواطنات وهذا بهدف توظيف النساء أثناء الفترة الحالية وهذا من أجل الحصول على إحدى وظائف مكافحة المخدرات للنساء عام 1444 مع العلم بأن التوظيف كان على رتبتي جندي أو جندي أول، مع العلم أن هذا كان بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة من أجل القبول المركزي والتي تعتبر تابعة لوكالة وزارة الداخلية من أجل الشئون العسكرية وهذا بحثاً عن فرص عمل للنساء وهذا لدى مديرية العامة لمكافحة المخدرات للنساء وبالذات حاملات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادها وهذا بالإضافة إلى النساء الحاصلات على شهادة البكالوريوس.

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء :-

وقد قامت وزارة الداخلية وبالذات الإدارة العامة بالقبول المركزي بتحديد عدد من الشروط اللازم توافرها لدى النساء من أجل التقديم على وظائف مكافحة المخدرات، وتلك الشروط هي التالية :-

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من كما إنه مستحب المتقدمة ذات مؤهل عالي. أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية وكذلك قد نشأت في المملكة ويستثنى من هذا الشرط المتقدمة التي نشأت مع والدها أثناء الخدمة خارج حدود الدولة. أن تكون ذات حسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة. ألا يكون قد تم الحكم عليها من قبل بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بها سارية لم تنتهي صلاحيتها بعد عند التقديم. ألا تكون موظفة لدى أي جهة حكومية. أن تجتاز جميع الإجراءات واختبارات القبول. ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي. أن تقوم بمعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم مع التصديق عليها. ألا تكون قد أنهت خدماتها لأي سبب أو أن يكون قد سبق وتم تعيينها على وظيفة تابعة لدى نظام العسكرية.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء :-

ومن المفروض أنه سيتم بدء استقبال طلبات التقديم التي تخص وظائف مكافحة المخدرات للنساء من بداية يوم السبت الموافق 17 من شهر ديسمبر عام 2022، كما أن باب التقديم سيستمر في الفتح حتى نهاية يوم الخميس الموافق يوم 22 من شهر ديسمبر عام 2022.