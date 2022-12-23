نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف شركة الفنار السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الفنار السعودية عن فتح باب التقديم على العديد من الوظائف الإدارية، هندسية، تقنية ومالية، لحملة الدبلوم والبكالوريوس من النساء والرجال حديثي التخرج للعمل في الإنشاءات والتصنيع والتطوير والتصميم، ما تم تحديد التخصصات المطلوبة وهي: الهندسة الصناعية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة الأعمال، تحليل الأعمال، علوم البيانات، الهندسة الكهربائية، الموارد البشرية، التسويق، العلاقات العامة، الاتصال، نظم المعلومات الإدارية، هندسة الحاسب، المحاسبة، المالية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الدبلوم بعد الثانوية (كافة التخصصات)، وسنبين لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري شروط وهو التقديم على وظائف شركة الفنار تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

الشروط العامة للتقديم على وظائف شركة الفنار السعودية

أو شرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

الشرط الثاني وهو تكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة حائز على مستوى جيد فأعلى.

الشرط الثالث: متمثل في إجادة استخدام الحاسب الآلي بطريقة جيدة.

الشرط الثالث: لدى المتقدم أو المتقدمة المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

الشرط الرابع: كما لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف المتاحة.

الشرط الخامس: حسن السيرة والسلوك والالتزام بالأخلاق الحسنة.

الشرط السادس: لديه مهارة التنظيم والتواصل والمبادرة والاتصال مع الآخرين

رابط وطريقة التقديم على شركة الفنار

تعد شركة الفنار السعودية من بين أهم الشركات الناشطة داخل وخارج تراب المملكة تعمل في مجال الإنشاءات والتصنيع والتطوير والتصميم في عدة بلدان عربية وعالمية من ضمنها: الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، مدينة تشيناي بالهند، كما تنشط بمدينتي الرياض والجبيل في المملكة العربية السعودية، وأعلنت الشركة عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج، ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الدخول على الموقع الرسمي https://jobs.alfanar.com/ ما عليك سوى اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب المدرج في الموقع، علما أنه يجب مراعاة الدقة في الكتابة مع تقديم كافة المعلومات الصحيحة المطلوبة منك.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي قدمنا لكم فيه الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل مواطن يرغب في التقديم على وظائف شركة الفنار السعودية، كما قدمنا لكم جميع التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى