نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف شركة بيت الرياضة الفالح للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة بيت الرياضة الفالح عن فتح باب القبول والتسجيل في العديد من الوظائف المتاحة لكلا الجنسين نساء ورجال من حملة الثانوية فأعلى، ويمكن التقديم على مستوى جميع فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية (الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية، الشمالية)، علما أن الرواتب تصل حتى (8,000) شهرياً حسب المسميات الوظيفية أخصائي مبيعات، مشرف معرض، مدير معرض، إدارية، تقنية، فنية أخرى متعددة، كما تم تحديد المجالات التي يمكن العمل فيها وهي: الموارد البشرية، كذلك المالية، التسويق والمبيعات، خدمة الصيانة، خدمات المعلوماتية وغيرها من المجالات الأخرى، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على كيفية التقديم على شركة بيت الرياضة الفالح.

شروط شركة بيت الرياضة الفالح

أول شرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

يجب أن تكون لديه خبرة في استخدام أساسيات الحاسب الآلي.

كذلك الحصول على المؤهل العلمي لشغل الوظيفة (ثانوية، دبلوم، بكالوريوس)

لديه مهارات العمل الجماعي

أيضا لديه مهارة التنظيم والتواصل والمبادرة والاتصال مع الآخرين

علما أن الأولوية في التوظيف للأفراد الذين لديهم خبرة مسبقة.

رابط تقديم وظائف شركة بيت الرياضة الفالح

علاوة على ذلك، تعد شركة بيت الرياضة الفالح من بين اهم الشركات السعودية الرائجة في مجال بيع مستلزمات الرياضة تم تأسيسها سنة 1957م، وتعد وكيل لعدة علامات تجارية عالمية، تنشط الشركة في مختلف مناطق المملكة ولديها 43 فرع، تجد في متاجرها كل ما يحتاجه الفرد من مستلزمات رياضية لمختلف الماركات العالمية، وتعمل الشركة على زيادة عدد وظفيها وفروعها لذلك تم فتح باب التوظيف من خلال الدخول على رابط تقديم بيت الرياضة الفالح وتعبة النموذج المقترح مع مراعاة الدقة في كتابة البيانات والمعلومات بشكل صحيح، علما ان عملية التقديم بدأت يوم الخميس 1444/5/21هـ الموافق لـ 15 ديسمبر 2022 وتستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب من الموظفين.

مناطق التوظيف

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إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق على كيفية التقديم على وظائف بيت الرياضة الفالح للنساء والرجال في جميع مناطق المملكة