وظائف بنك التنمية الاجتماعية لكلا الجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى 1444

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عمر شويل - جدة وظائف بنك التنمية الاجتماعية، حيث أعلن البنك عن توفيره لعدد من فرص العمل الشاغرة في مجال التقنية، وذلك في مقره بمدينة الرياض، علي أن يتم التقديم لكلا الجنسين لجميع الأفراد من حملة البكالوريوس فأعلى، وقد أوضح البنك أن الأفراد الذين يقع عليهم الاختيار سوف يحصلون علي عدد من المميزات التي يوفرها البنك لهم، وقد كشف البنك أن التقديم في الوظائف الخالية يتطلب توافر عدد من شروط العمل التي يجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في التقديم بالوظائف، علي أن يتم التقديم إلكترونيا لجميع التخصصات الوظيفية التي يحتاج إليها البنك، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة بوظائف بنك التنمية الاجتماعية.

وظائف بنك التنمية الاجتماعية المطلوبة 1444

طرح بنك التنمية عدد من التخصصات الشاغرة التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد المقيمين داخل الأراضي السعودية، وفيما يلي وظائف بنك التنمية الاجتماعية المطلوبة:

مطلوب مدير قسم هندسة المشاريع.

مدير شريك تجاري أول.

مدير قسم هندسة البيانات.

مدير قسم تطوير التطبيقات ودمجها.

مدير شريك تجاري أول.

وقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية بأن التقديم متاح للجميع عبر التخصصات المطلوبة التالية (هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، علوم البيانات، تقنية المعلومات) وعبر هذه التخصصات يستطيع أي فرد التقديم في الوظائف المطلوبة عبر المسميات الموضحة.

مزايا العمل في بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية عدد من المزايا التي يحصل عليها كل فرد يرغب بالتقديم، ومن أبرزها ما يلي:

الحصول علي رواتب شهرية مميزة وبدلات مجزية.

يوفر البنك تأمين صحي يشمل كل من الموظف وأسرته والوالدين.

يمنح البنك مكافآت سنوية لكل فرد وفق تقييم الأداء.

توفير عدد مميز من الدورات التدريبية الداخلية وكذلك الخارجية.

توفير بيئة عمل مميزة تساعد علي العمل.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

أوضح البنك أن التقديم متاح بشكل إلكتروني عبر منصة البنك الإلكترونية في منصة linkedin علي أن يقوم كل متقدم باختيار التخصص الوظيفي المناسب له والتعرف علي شروط العمل من حيث مهارات العمل والخبرات المطلوبة، ثم الضغط علي تقديم طلب توظيف في البنك وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.