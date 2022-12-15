نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف اكسترا السعودية للرجال والنساء للعمل بعدة مجالات برواتب تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة اكسترا السعودية وظائف شاغرة للجنسين رجال ونساء للعمل بعدة مجالات مختلفة داخل كافة فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية، وتعد شركة اكسترا واحدة من اشهر وافضل الشركات المتواجدة بالمملكة التي توفرها كافة الالكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية فهي علامة تجارية رائدة بالمملكة ولديها عدد كبير من الفروع في كافة المدن والمناطق بالمملكة.

وظائف اكسترا السعودية للرجال والنساء

أعلنت شركة اكستر عن توفر وظائف شاغرة جديدة للعمل بفروع الشركة للعمل بمدينة الخبر وذلك وفقا للتفاصيل التي نوفرها لكم في هذا الموضوع ونوفر لكم أبرز الشروط والمتطلبات العامة للعمل والقبول في الوظائف المتاحة.

أخصائي تسويق (Marketing Specialist)

من المهام الوظيفية المطلوبة من المقبولين في الوظيفة انة سيكون مسؤول عن حركة المخزن بشكل يومي كما انة سيقوم بمراقبة ميزانيات التسويق وذلك مع مدير التسويق كما انة سيقوم بمراقبة كافة أنشطة المنافسين في سوق الإعلانات، ويتطلب من موظف اخصائي التسويق متابعة مواد القرطاسية الخاصة بالقسم وغيرها من المهام الأساسية المطلوبة من المقبولين في وظيفة اخصائي تسويق بشركة اكسترا.

شروط وظائف اكسترا السعودية للرجال والنساء

وضعت شركة اكسترا عدة شروط لازمة للقبول في الوظائف المعلنة وأهم هذه الشروط هي:

ان يكون المتقدم علي الوظيفة لدية خبرة سابقة بالمجال لا تقل عن 3 سنوات.

يكون لدي المتقدم علي الوظيفة المهارة في التواصل ويمتلك شخصية قوية.

ان يتقن المتقدم علي وظائف اكسترا اللغة العربية واللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

كان هذه اهم الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف المعلنة من شركة اكسترا للعمل بمدينة الخبر.

طريقة التقديم علي وظائف اكسترا السعودية

يمكنك التقديم علي وظائف اكسترا السعودية من خلال ارسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني التالي الرسمي الخاص بالشركة: ( [email protected] ) مع كتابة المسمى الوظيفي والمدينة في عنوان رسالة التقديم علي الوظيفة وسيتم الرد علي المتقدمين بالقبول في الوظيفة أو الرفض في أقرب وقت.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم كافة تفاصيل وظائف شركة اكسترا الجديدة والمتطلبات العامة للقبول وطريقة التقديم علي الوظائف.