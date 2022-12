نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 أبشر للتوظيف نساء في المقال التالي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، في وكالة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 أبشر للتوظيف، وذلك ابتداء من يوم السبت القادم الموافق ٢٣/٥/١٤٤٤ حتى يوم الخميس الموافق ٢٨/٥/١٤٤٤، على أن يتم فتح باب التسجيل والقبول في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات نساء للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، على (رتبة جندي، جندي أول)، وذلك للكادر النسائي وفقا للتعليمات الواردة أدناه. شروط تقديم مكافحة المخدرات 1444 نساء حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات شروط تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال على الرتب العسكرية المعلنة كالتالي: يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي والدراسي المطلوب، وهو شهادة الثانوية العامة فما أعلى. يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، بينما يتم استثناء من نشأت مع الوالدين خارج المملكة، أثناء فترة خدمة الدولة. يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السمعة، والسلوك، والسيرة، ولم يتم الحكم عليها في أي من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف. يجب أن تكون المتقدمة تمتلك بطاقة الهوية الوطنية سارية، وأن تكون مستقلة. يشترط ألا تكون متزوجة من أجنبي، غير سعودي الجنسية. يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وفق ما تحدده اللائحة الطبية العسكرية. يشترط ألا تكون المتقدمة موظفة في أحد الجهات الحكومية السعودية. يجب ألا يسبق إنهاء خدماتها لأي سبب من أحد المؤسسات العسكرية، الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية. يشترط ألا يسبق تعيينها على أي وظيفية تحت النظام العسكري السعودي. يجب اجتياز كافة إجراءات القبول والتسجيل المبدئي. كما يشترط أن تتم معادلة شهادة التعليم من وزارة التعليم، وذلك للحاصلات على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة. شروط تقديم مكافحة المخدرات المؤهل الدراسي يتم قبول مكافحة المخدرات ١٤٤٤ على الرتب العسكرية، جندي، جندي أول، وفقا للشروط التالية: رتبة جندي: يشترط شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من الحاصلات على مؤهل أعلى. رتبة جندي أول: يشترط الحصول على شهادة الثانوية، إضافة إلى دورة معتمدة لمدة سنة أو أكثر. دورة معتمد، دبلوم أو بكالوريوس، في تخصص الإحصاء. رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 يتم التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رابط أبشر للتوظيف مكافحة المخدرات 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية:

