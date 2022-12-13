وظائف البنك الأهلي السعودي 1444 للرجال والنساء بمرتبات مجزية

أعلنت شركة الأهلي إسناد عن وظائف البنك الأهلي السعودي 1444 ،حيث صرحت شركة إسناد الأهلي وهي الشركة المملوكة للبنك الأهلي السعودي من خلال موقعها الرسمي عن وظائف جديدة للرجال والنساء. وضمن منظومة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الخاصة برؤية وعمل الشباب السعودي من الرجال والنساء وفتح آفاق جديدة في سوق العمل السعودي من أجل رفعة شأن أبناء المملكة.تقدم الآن شركة إسناد وظائف إدارية في قطاع البنوك للجنسين من الرجال والنساء من حملة الثانوية أو الدبلوم أو البكالريوس. وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الشمالية والجنوبية والوسطى والغربية. وذلك وفقا لبعض الشروط الأساسية اللازم توافرها في المتقدم للوظائف المتاحة من الرجال والنساء السعوديين الجنسية.

وظائف البنك الأهلي السعودي 1444 للرجال والنساء

طرحت شركة إسناد الأهلي المملوكة للبنك الأهلي السعودي وظائف إدارية جديدة، وهي وظائف متعددة للرجال والنساء للعمل في قطاع البنوك. وذلك في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية. والمناطق المتاح العمل فيها سواء للرجال أو النساء هي كالتالي:

الرياض

جدة

مكة المكرمة

المدينة المنورة

يتبع

تبوك

القطيف

الخبر

خميس مشيط

الجبيل

جازان

حائل

الدمام

الطائف

القصيم

الخرج

الأحساء

أبها

والتقديم للوظائف الإدارية المتاحة بالبنك متاح للرجال والنساء من حملة الثانوية والبكالريوس والدبلوم أيضا .وهو تقديم إلكتروني بالكامل من خلال الموقع الرسمي للأهلي إسناد وذلك وفقا لبعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في الرجال والنساء المتقدمين وهي كالتالي.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالريوس

يمتلك القدرة على التعامل مع العملاء بالبنك

يجب أن تتوافر لدى المتقدم المهارات المطلوبة لكل وظيفة يتقدم لها

رابط التقديم على وظائف إسناد الأهلي 2023

يمكن التقديم من يوم الخميس الموافق 14/5/1444 هجريا الموافق 8/12/2022 ميلاديا، ويستمر حتى يتم الإكتفاء من الأعداد المتقدمة للوظائف المختلفة. والتقديم يكون من خلال الموقع الرسمي الأهلي إسناد وهو موقع الشركة المملوكة من قبل البنك الأهلي السعودي بنسبة 100% .وتعمل على تقديم خدمات الإسناد الخارجي من دعم واحتياجات متوافقه مع نفس معايير وأسس الجودة الخاصة بالبنك الأهلي السعودي.