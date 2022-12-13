نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين والخريجات المتفوقين 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين من البرامج المميزة التي يبحث عدد كبير من الرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم علي البرنامج وأهم الشروط والمتطلبات العامة للتقديم والقبول في البرنامج، ويعد برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين أحد اهم البرامج التي تهدف الي تطوير المتدربين وإتاحة فرصة لهم للحصول علي الخبرات والمهارات في مختلف المجالات وفي سوق العمل.

أهداف برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين

أطلقت هيئة السوق المالية هذا البرنامج لتحقيق اهداف عديدة وأبرزها هي:

يهدف البرنامج الي رفع مستوي المعرفة لدي المتدربين ومعرفة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل.

دعم المتدربين في البرنامج بالحصول علي الشهادات المهنية بعد انتهاء فترة التدريب.

اكتساب المتدربين الخبرة واكتساب الجدارات الوظيفية مثل العمل الجماعي وإدارة الوقت.

التخصصات المطلوبة في برنامج تأهيل الخريجين والخريجات المتفوقين

هناك عدد كبير من التخصصات المتاحة التي يمكنك التقديم عليها وأبرز هذه التخصصات هي:

الموارد البشرية.

العلاقات العامة.

الصحافة.

الإعلام.

هندسة الحاسب.

أمن المعلومات.

إدارة المخاطر.

التسويق.

مالية وبنوك.

المحاسبة.

القانون التجاري.

القانون الدولي.

المحاسبة الجنائية.

الهندسة الالكترونية.

علم البيانات.

الالتزام والتشريعات.

هناك عدد كبير من التخصصات المتاحة في برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط التقديم علي البرنامج والاطلاع علي كافة التفاصيل الأخرى.

شروط التقديم علي برنامج تأهيل الخريجين والخريجات المتفوقين

وضعت هيئة السوق المالية عدة شروط للقبول والتسجيل في برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين وأهمها هي:

ان يكون المتقدمين علي البرنامج من رجال ونساء سعودي الجنسية.

ان يكون المؤهل العلمي للمتقدمين (بكالوريوس، ماجستير، دبلوم) في التخصصات المتاحة.

ان يكون المعدل الدراسي للمتقدمين علي البرنامج لا يقل عن جيد جداً.

للحاصلين علي الماجستير والدبلوم يشترط الا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة.

لحاملي درجة البكالوريوس يشترط ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 27 سنة.

ان يكون المتقدم علي البرنامج متفرغ بشكل تام.

مزايا برنامج تأهيل الخريجين والخريجات المتفوقين

يوفر البرنامج مكافاة شهرية للمتدربين.

يحصل المتدربين حاملي درجة البكالوريوس في 12,000 ريال.

يحصل المتدربين الحاصلين علي الماجستير والدبلوم علي راتب 14,500 ريال.

تامين طبي.

التسجيل في التأمينات.

وغيرها.

طريقة التقديم علي برنامج تأهيل الخريجين والخريجات المتفوقين

من المقرر ان يبدا التقديم علي البرنامج في شهر يناير 2023 وسيكون التقديم متاح عبر موقع هيئة السوق المالية الرسمي.