وظائف لحملة الثانوية فأعلي بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1444

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث قامت اليوم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بالإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف الذي يتبعها، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة لجميع الأفراد المتواجدين داخل الأراضي السعودية، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخالية لكل من يحمل مؤهل الثانوية العامة أو ما هو أعلى من ذلك من أجل العمل في عدة مدن يتم تحديدها من جانب وزارة الحرس الوطني، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب توافر بعض الشروط علي جميع المستفيدين الذين يرغبون في التقديم، علي أن يتم التقديم في أي تخصص وظيفي مطلوب عبر منصة الوزارة الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1444

حددت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، حيث تطلب الوزارة الوظائف التالية:

فني حاسب آلي أول.

مسؤول شبكات.

مسؤول نظم إدارية.

فني صوتيات ومرئيات ثاني.

أخصائي سلامة.

أخصائي دعم فني.

مفتش سلامة.

مطلوب ممرض.

مهندس معالجة مياه.

وعدد من التخصصات والمسميات الوظيفية الأخري التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد وفق تخصص كل فرد علي حده، وقد أرشدت الوزارة جميع المتقدمين إلى ضرورة التعرف علي الشروط الخاصة بالتقديم، التي من أهمها أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية فقط، أن يخلو سجله الجنائي من أي إدانة تخل بالشرف أو الأمانة، حصول المتقدم علي المؤهل المطلوب للتقديم، ألا يكون متزوج من غير سعودية، النجاح في اجتياز المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم من جانب الوزارة، الالتزام بجميع الشروط التي تحددها الوزارة للانضمام للعمل.

كيفية التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (تسجيل دخول) وقد حددت وزارة الحرس الوطني عدد من المدن التي سيتم العمل بها للأفراد المقبولين في الوظائف المعلن عنها، ومن هذه المدن (الرياض، جدة، مدينة الطائف، مدينة المدينة المنورة، مدينة الأحساء، الدمام) وفق الاختيار الذي سيتم تحديده من جانب الوزارة لكل متقدم.