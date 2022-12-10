وظائف المركز الوطني للأرصاد 1444 للرجال والنساء شروط ورابط التقديم

بدات عملية التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد 1444 للنساء والرجال يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 الموافق لـ 1444/5/14هـ، وتستمر حتى يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 الموافق لـ 1444/5/24هـ، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن إتاحة أكثر من مئة وظيفة في مختلف المجالات لحملة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، لذلك يشهد حاليا محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عمليات بحث رهيبة عن طريقة التقديم وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد 1444

علاوة على ذلك، أكد المركز الوطني للأرصاد السعودي أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للأرصاد عما ان عملية التقديم تنتهي يوم الأحد 18-12-2022 الموافق لـ 24 جمادى الأولى 1444 هـ

شروط المركز الوطني للأرصاد

أول شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضا يجب أن يكون المتقدم متفرغاً.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

كذلك إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة (PDF).

التخصصات المطلوبة

إدارة الأعمال الإدارة العامة الموارد البشرية التسويق الإعلام العلاقات العامة العلاقات الدولية القانون المحاسبة المالية الإحصاء الرياضيات الإدارة المالية كذلك خدمة العملاء المبيعات أيضا تخصص علم المكتبات أيضا تخصص علم المعلومات الأمن السيبراني تقنية المعلومات كذلك تخصص هندسة الحاسب علوم الحاسب نظم معلومات حاسب أيضا تخصص إدارة الجودة التشغيل كذلك الهندسة الصناعية علم الأرصاد الجوية نظم المعلومات الجغرافية العلوم علوم الأرصاد علم المناخ علوم البحار دبلوم التقنية الكهربائية دبلوم التقنية الميكانيكية دبلوم التبريد والتكييف الهندسة المعمارية الفنون التطبيقية دبلوم إدارة مكاتب أيضا دبلوم إدارة عامة الهندسة الكهربائية كذلك تخصص الهندسة الميكانيكية دبلوم أرصاد الجغرافيا

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي قدمنا لكم فيه تقرير مفصل عن رابط موعد التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد 1444 للكلا الجنسين نساء ورجال.