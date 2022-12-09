نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جرير للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلي بمختلف التخصصات في المقال التالي
توفر مكتبة جرير وظائف شاغرة للرجال والنساء حاملي شهادة الثانوية العامة فأعلي وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم وظائف جرير والمسميات الوظيفية الشاغرة المتاحة والتي يمكن للجنسين رجال ونساء التقديم عليها والعمل في مكتبة جرير بمختلف فروعها حيث توفر مكتبة جرير وظائف في كافة المناطق والمدن بالمملكة مثل (الخرج – الدمام – بريدة – جدة – مكة – المدينة المنورة – الرياض – حائل – الجبيل – الخبر – خميس مشيط) وباقي المدن والمناطق المختلفة حيث تتوفر شركة جرير في جميع مدن السعودية.
وظائف جرير للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلي
توفر جرير وظائف متعددة في مختلف التخصصات وأبرز التخصصات المطلوبة:
- بائع في قسم أجهزة الكمبيوتر وملحقاته.
- بائع في قسم أدوات مكتبية.
- بائع في قسم الكتب العربية.
- بائع في قسم الأجهزة الالكترونية.
- بائع في قسم الكتب الإنجليزية.
- عامل مستودع.
- موظف استقبال.
- كاشير.
- خدمة عملاء.
- مدقق.
- عارض بضائع.
- محاسب.
- سائق سيارة ثقيل.
- مسؤول علاقات حكومية.
- مدير الامداد.
- عامل نظافة.
- مدرب.
- مشرف مستودع.
- فني مكيفات.
- منسق موارد بشرية.
- مراقب كاميرات.
- محلل بيانات.
- مسؤول تأجير.
- فني صيانة جوالات.
- مساعد تسويق.
- مراقب مخزون.
هناك عدد كبير من المسميات الوظيفية الشاغرة للعمل في شركة جرير بكافة المناطق والمدن بالمملكة، ويمكنك الاطلاع علي باقي الوظائف المتاحة عن طريق رابط التقديم علي وظائف جرير 1444.
طريقة التقديم علي وظائف جرير للرجال والنساء
التقديم علي الوظائف متاح عن طريق موقع مكتبة جرير الرسمي ويمكنك أتباع الخطوات التالية للتقديم علي الوظائف:
- أولا نقوم بالدخول الي صفحة التوظيف علي موقع مكتبة جرير.
- بعد ذلك نقوم باختيار نوع الوظيفة من الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك نقوم بتحديد موقع العمل المفضل للمتقدم.
- ثم نقوم باختيار نوع العمل دوام جزئي أو كامل.
- نقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الأول واسم الاب والاسم الأخير.
- بعد ذلك نقوم بكتابة البريد الالكتروني ورقم الهوية ونقوم بتحديد الجنس وكتابة تاريخ الميلاد.
- نقوم بكتابة المؤهل العلمي والخبرات العملية وكتابة نبذة عن نفسك والإنجازات الخاصة بك.
- بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة للتقديم بشكل صحيح نقوم بالنقر علي خيار ارسال.
- انتظر حتي يتم الرد عليك عن طريق البريد الالكتروني.
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