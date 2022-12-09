نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية لحملة الثانوية خطوات التقديم فى الشؤون الإسلامية وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية لحملة الثانوية خطوات التقديم فى الشؤون الإسلامية وشروط القبول حيث تم الإعلان عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية لحملة الثانوية وما اعلي المؤهلات المطلوبة لوظائف الشئون الإسلامية طريقة التقديم علي وظيفة امام ومؤذن بوزارة الشئون الإسلامية ومناطق التوظيف لوظائف الشئون الإسلامية الشاغرة وقد أعلنت منذ ساعات وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر بوابة التوظيف عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها وهي امام ومؤذن علي نظام العقود الرسمية في العديد من مناطق المملكة هذا وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية هي المسئولة عن جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الخيرية وكافة الأمور الإسلامية بالمملكة كالمساجد والمصليات والاشراف علي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وغيرها من الأمور الإسلامية.

المؤهلات المطلوبة للتقديم علي وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث أعلنت عن حاجتها لعدد من المتقدمين لشغل وظيفة امام ومؤذن لديها بعدة مناطق بالمملكة علي ان يكون المتقدم حاملا للمؤهلات الاتي ذكرها:

أولا الثانوية العامة.

ثم الدبلوم.

ايضا البكالوريوس.

شروط التسجيل في وظيفة امام ومؤذن بوزارة الشؤون الإسلامية 1444

اكدت وزارة الشؤون الإسلامية علي ان التوظيف لديها سيكون بنظام العقود الرسمية براتب شهري 6000 ريال للحاصلين علي مؤهل جامعي و4500 للحاصلين علي الثانوية العامة او علي نظام المكافأة بشرط توافر الشروط التالية للمتقدم لطلب شغل الوظيفة:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويجب ان يكون المتقدم حاصل علي المؤهل المطلوب لكل وظيفة.

ايضا يشترط في المتقدم للوظيفة ان يكون متمتع بحسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

وكذلك يجب الا يكون المتقدم قد فصل سابقا من وظيفة حكومية.

علاوة علي ذلك يجب ان يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية.

ثم يجب ان يكون المتقدم حافظا ما لا يقل عن جزء من القرآن الكريم لشغل وظيفة مؤذن .

وأخيرا يجب ان يكون المتقدم لشغل وظيفة امام حافظا علي الأقل 3 أجزاء من القرآن الكريم.

كيفية التقديم في وظائف وزارة الشئون الإسلامية 1444

يمكن للمتقدم لطلب شغل وظيفة بوزارة الشؤون الإسلامية متي توافرت فيه الشروط المحددة من قبل الوزارة التقدم للوظيفة عن طريق الدخول علي بوابة توظيف وزارة الشئون الإسلامية واتباع تلك الخطوات التالية:

يعد دخولك علي منصة التوظيف الخاصة بوزارة الشئون الإسلامية .

بعدها قم باختيار الوظيفة المناسبة لك .

الان قم بقراءة كافة شروط التقديم للوظيفة.

بعدها قم بالضغط علي ايقونة التقدم للوظيفة.

ثم قم بمليء البيانات الخاصة بك.

وأخيرا قم بتقديم الطلب .

أماكن التوظيف لوظائف وزارة الشئون الإسلامية 1444

كما أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن توافر وظائف شاغرة لديها وقامت بتحديد الراتب وشروط التقديم لشغل الوظيفة أعلنت ايضا عن الأماكن التي سيتم التوظيف بها وهي كالاتي: