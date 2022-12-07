نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظائف شركة الأهلي اسناد 2023 لحملة الثانوية تعرف على أماكن التوظيف وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة الأهلي اسناد 2023 وشروط التقديم علي وظائف شركة الأهلي اسناد 2023 ومناطق التوظيف الشاغرة بالمملكة وطريقة التقديم وموعد التقديم علي وظائف شركة الأهلي اسناد 2023 حيث ان شركة الأهلي اسناد هي شركة مملوكة لمجموعة البنك الأهلي تم انشائها لكي تقدم خدمات الاسناد الخارجي من دعم وغيره بنفس جودة الخدمات المقدمة من البنك الأهلي وتهدف الشركة لتقديم اعلي مستوي من الخدمة وافضل المزايا للموظفين هذا وقد أعلنت شركة الأهلي اسناد عن توافر عدد كبير من الوظائف الشاغرة لديها لحملة الثانوية العامة.

شروط التقديم علي وظائف الأهلي اسناد 2023

أعلنت منذ قليل شركة الأهلي اسناد عبر بوابة التوظيف الالكترونية التابعة له عن حاجتها لعدد من شاغلي الوظائف لديها وذلك حسب الشروط التالية:

يجب ان يكون المتقدم لطلب الوظيفة سعودي الجنسية.

ثم يجب ان يكون حاصل علي الثانوية العامة فأعلي.

وأيضا يشترط فيمن يرغب للتقديم علي الوظيفة الا يقل عمره عن21 عام ولا يزيد عن 33 عام.

وكذلك يشترط في المتقدم ان يكون لديه مهارات في المبيعات.

كما لا يشترط الخبرة وفي حالة وجود خبره بنكية في مجال تمويل السيارات فستضاف تلك الميزة في ملف التقديم.

في حالة الاكتفاء بالعدد المطلوب سيتم اغلاق باب التقديم.

مناطق التوظيف الخاصة بوظائف شركة الأهلي اسناد لحملة الثانوية 2023

أعلنت شركة الأهلي اسناد عن أماكن الوظائف الشاغرة لديها لحملة الثانوية العامة وما اعلي وتتوافر الوظائف الشاغرة في المناطق التالية:

مدينة الرياض.

ومدينة جدة.

ثم المدينة المنورة.

ثم يليها عنيزة.

مدينة نجران.

ثم الخبر.

أيضا خميس مشيط.

مدينة حفر الباطن.

ثم مدينة الدمام.

كذلك منطقة بريدة.

ثم ابها.

كذلك رفحاء.

ايضا مدينة وادي الدواسر.

أخيرا الباحة.

موعد التقديم علي وظائف شركة الأهلي اسناد 2023

حددت شركة الأهلي اسناد علي بوابة التوظيف الالكتروني موعد التقديم لوظائف الشاغرة لديها لحملة الثانوية وما اعلي المحدد له يوم 12/5/1444 الموافق 6/12/2022 علي ان يستمر التقديم لحين اكتمال العدد المطلوب.

كيفية التقديم علي وظائف الأهلي اسناد لحملة الثانوية العامة وما اعلي 2023

في حالة توافر شروط التقديم علي وظائف الأهلي اسناد كما قمنا بتوضيحات يحق للمواطنين التقديم علي وظائف الأهلي اسناد عن طريق الدخول علي الرابط موقع شركة الأهلي اسناد الرسمي.

راتب الأهلي اسناد لحملة الثانوية 2023

توفر الأهلي اسناد لموظفيها رواتب مميزة لحملة الثانوية تصل الي 8000 ريال سعودي بالإضافة للمزايا الأخرى كالتامين الصحي وغيره من المزايا الأخرى التي يتمتع بها المقبولين فى وظائف شركة الأهلي اسناد لحملة الثانوية 2023.