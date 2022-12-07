وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 60 وظيفة خالية 1444

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، فقد تم الإعلان من جانب وزارة الحرس الوطني من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير فرص وظيفية شاغرة داخل المملكة العربية السعودية، فقد تم توفر ما يزيد عن 60 وظيفة خالية، علي أن يتم التقديم لحملة الثانوية فأعلى، ويتم العمل في الوظائف المطلوبة بعدة مدن مثل (الطائف، المدينة المنورة، مدينة الأحساء، الرياض، مدينة الدمام، جدة)، علي أن يتم التقديم في الوظائف المطلوبة وفق عدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، وفق عدد من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

يتم التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وفق عدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، ومن المسميات المطلوبة ما يلي:

مطلوب مرافق مرضى، علي أن يتم التقديم بالمتطلبات التالية: مكان العمل سوف يكون بكل من مدينتي (الرياض، جدة). يجب أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم.

– التقديم لحملة الثانوية يتطلب توافر خبرة لا تقل عن عام، والتقديم لحملة الدبلوم لا يشترط توافر الخبرة.

مطلوب مُنسق، علي أن يتم التقديم بالمتطلبات: سوف يكون مكان التدريب في (المدينة المنورة). يجب الحصول علي درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادل هذه الدرجة. يجب أن تتطابق شروط برنامج تمهير علي جميع المتقدمين.

وظائف صحية متنوعة سوف يكون مكان العمل الخاص بها في كل من الرياض والمدينة المنورة.

وظائف طبية متنوعة علي أن يكون محل العمل في المدن التالية (الطائف، المدينة المنورة، مدينة الأحساء، مدينة الرياض، الدمام، مدينة جدة).

وقد اشترطت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين التي من أهمها أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

رابط التقديم بوظائف وزارة الحرس الوطني

يتم التقديم في الوظائف الخالية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: (وزارة الحرس الوطني) علي أن يتم التقدم علي التخصص الوظيفي المناسب لكل متقدم، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.