نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ثقات الخليج للمقاولات تعلن عن وظائف جديدة والتقديم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة ثقات الخليج للمقاولات، التي أعلنت عنها الآن وظائف مختلفة للسعوديين في العديد من التخصصات. وتعد شركة ثقات الخليج للمقاولات من الشركات الكبرى في مجال المقاولات بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف المختلفة. وذلك للعمل على مشروع جديد وهو تنفيذ أرصفة جزر وسطية لعدد من شوارع قطاع وسط مدينة الرياض وذلك في منافسة رقم 286 للعام 2022. وقد أعلنت الشركة في منشورها التوظيفي عن الوظائف المتاحة للتوظيف الآن والشروط الخاصة بكل وظيفة للتقديم عليها وكيفية التقديم الآن من قبل المتناسبين مع الشروط المذكورة لكل وظيفة.

وظائف شركة ثقات الخليج للمقاولات 2022

أعلنت شركة ثقات الخليج للمقاولات عن حاجتها لشغل عدة وظائف في مختلف التخصصات، وذلك ضمن مشروع جديد تنافسي تقوم به الشركة وهو تنفيذ أرصفة جزر وسطية لعدد من شوارع قطاع وسط مدينة الرياض. والوظائف المتاحة للتقديم هي كالتالي:

1- وظيفة مدير المشروع وشروطها كالتالي :

حاصل على شهادة بكالريوس في الشهادة المدنية

حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين

التفرغ التام لهذا المشروع والتواجد بصفة مستمرة يومية في إطار نشاط المشروع وموقع العمل

يجب أن يخول بالصلاحيات الإدارية والمالية الكافية لإدارة المشروع وتنفيذ برامجه بالشكل الصحيح

سوف تتعامل الجهة المشرفة معه من حيث المتابعة وعقد الاجتماعات والمخاطبات الرسمية وتوقيع المحاضر والمستخلصات الشهرية فيما يخص المشروع

يجب تقديم خطاب تفويض معتمد وموثق من الغرفة التجارية ومحدد فيه مدة التفويض.

2- مساح : وشروط الوظيفة كالتالي:

شهادة الدبلوم أو ما يعادلها

خبرة في أعمال الطرق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

القيام بأعمال الرفع المساحي والتوقيع وحصر الكميات لمناطق العمل حسب متطلبات المهندس المشرف بالإضافة إلى المهام الأخرى التي يكلف بها

كفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة

حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين

3- مراقب : العدد المطلوب 2 وشروطها كالتالي:

الشهادة لا تقل عن دبلوم فني أو ما يعادلها من حملة الثانوية العامة للسعوديين فقط ولديه خبرة كافية ويمكن قبول مؤهلات أعلى من الدبلوم والبكالريوس.

لدي المتقدم خبرة كافية في أعمال صيانة وتنفيذ الطرق

4- حاسب كميات : والشروط الواجب توافرها كالتالي:

شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها أو أعلى منها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي

5- عامل : العدد المطلوب 10 والشروط كالتالي:

لديه الاستعداد لتنفيذ توجيهات مراقب الفرقة لتنفيذ أعمال المتابعة ويتم توزيع العمال حسب توجيه جهاز الإشراف.

التقديم على وظائف شركة ثقات للمقاولات

يتم التقديم على الوظائف المذكورة الآن الخاصة بشركة ثقات للمقاولات، من خلال إرسال سيرة ذاتية على رقم الفاكس الخاص بالشركة وهو 0112532534 . أو يمكن إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو [email protected] ويجب كتابة الوظيفة المراد التقدم إليها في عنوان الرسالة الإلكترونية.

مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية برتبة جندي

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