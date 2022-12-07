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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية المنتهي بالتوظيف 1444 شروط ومميزات التسجيل فى تدريب الأهلي كابيتال في المقال التالي
التقديم على تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية المنتهي بالتوظيف 1444 شروط ومميزات التسجيل فى تدريب الأهلي كابيتال حيث ان برنامج تطوير الخريجين التابع لشركة الأهلي المالية هو عباره عن برنامج يهدف الي جذب شباب الخريجين المتميزين وذلك بهدف تدريبهم وتعريفهم بأعمال الأهلي كابيتال عن طريق دمج أنشطة التعليم الالكتروني والفصول الدراسية والأنشطة اثناء العمل ويستمر البرنامج لمدة عام كامل والأهلي كابيتال أسست لتكون الذراع الاستثماري ومدير الأصول للبنك الأهلي التجاري حيث تقدم لعملائها حلول رائدة في الخدمة الاستثمارية وتعد الأهلي كابيتال اكبر مدير أصول في المملكة واحد اكبر مديري أصول في العالم واليكم طريقة التقديم على برنامج تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية 1444.
ما هي مميزات التقديم على تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية المنتهي بالتوظيف 1444
- أولا يتيح البرنامج للمتقدم الحصول علي مكافاة شهرية مجزية.
- ثم يحصل المتدرب علي تامين اجتماعي.
- ايضا تامين طبي متدرب.
- كذلك يحصل المتدرب علي شهادات معتمدة
- بالإضافة الي فرصة التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
التخصصات المطلوبة في تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية المنتهي بالتوظيف 1444
أعلنت شركة الأهلي المالية عن فتح باب التقديم لبرنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف لعام 2022/2023 للجنسين في التخصصات التالي ذكرها:
- أولا إدارة الاعمال.
- ثم الإدارة العامة.
- ايضا المحاسبة.
- كذلك المالية.
- ثم الرياضيات التطبيقية.
- ايضا الاقتصاد.
- وكذلك البنوك والاستثمار
- ثم إدارة المخاطر
- كذلك نظم المعلومات الإدارية.
- ايضا أي تخصص اخر ذو صلة بالبنوك والاستثمار.
شروط التقديم في التدريب المنتهي بتوظيف الخريجين فى شركة الأهلي المالية 1444
وضحت شركة الأهلي المالية عن وجوب توافر عدة شروط لمن يرغب في التقدم لبرنامج تطوير الخريجين وهي كالتالي:
- يجب ان يكون المتقدم لبرنامج تطوير الخريجين التابع لشركة الأهلي المالية سعودي الجنسية.
- ثم يشترط ايضا ان يكون حاصل علي درجة البكالوريوس والماجيستير في التخصصات المطلوبة لكل وظيفة او خريج في مرحلة التدريب التعاوني.
- ايضا يجب ان يكون المتقدم من خريجي 2020 الي 2022.
- كذلك يشترط حصول المتقدم علي معدل تراكمي لا يقل عن (3.2 الي4) او(4-5) او(90%) او ما يعادلهم.
- ايضا علاوة علي ذلك يشترط ان يكون المتقدم خريج جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
- ثم يجب ان يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية (ايلتس6 – ستب 83 – توفلور في 550 – توفل انترنت 80 – توفل محوسب 213).
موعد وطريقة التقديم علي برنامج تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية المنتهي بالتوظيف 1444
أعلنت شركة الأهلي المالية عن فتح باب التقديم لشباب الخريجين يوم الثلاثاء الموافق 5 /5 / 1444 الموافق 29 /11 / 2022 وذلك عبر رابط تقديم برنامج تدريب الخريجين فى شركة الأهلي المالية 2023.
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