الهيئة السعودية للسياحة تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات عديدة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها في عدة تخصصات مختلفة من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع للهيئة، كما أوضحت أن مقر العمل في مدينة الرياض، تأسست الهيئة السعودية للسياحة لتصبح إحدى الركائز الأساسية من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2023، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهم الله.

وظائف الهيئة السعودية للسياحة

يجب على من يرغب في الانضام للعمل بتلك الوظائف الشاغرة والمشاركة في تحقيق رؤية 2023 للمملكة، عليه التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف، ومن يتوافر لديه الشروط المطلوبة يتقدم بطلب الوظيفة، حيث أوضحت أن الوظائف المتاحة في الوقت الحالي هي وظيفة أخصائي تخطيط موارد المؤسسات، كما أوضحت المسؤوليات التي تقع على عاتقها، وكل ما يلزمها من المواصفات التي يجب توافرها في من يرغب بالتقدم لشغل وظيفة أخصائي تخطيط موارد المؤسسات.

شروط وظيفة أخصائي تخطيط موارد المؤسسات

أن يكون لدي المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس مجال العمل.

أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس أو أعلى في التخصصات التالية (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، مجال البرمجة أو ما يعادله).

وصف الوظيفة

العمل على دعم تحديد عمليات الأعمال الفعالة، ومن ثم تحسين ودمج برنامج Oracle.

العمل على تحليل وتصميم واختبار وتنفيذ، وكذلك القيام بتقديم دعم ما بعد التنفيذ من خلال استخدام تقنيات تصميم البرامج الموصوفة وتقنيات توثيق النظام OUM.

يتضمن هذا المنصب الوظيفي أيضا العمل على إدارة عمليات تثبيت وتكامل وتحديث وتخطيط موارد المؤسسات.

ضرورة العمل عن كثب مع مزودي تطبيقات الطرف الثالث من أجل ضمان التنفيذ الناجح مع الحد الأدني من تعطيل الأعمال.

يعمل هذا المنصب الوظيفي على توفير دعم استكشاف أي خلل والعمل على إصلاحه من المستوى الأول في حل مشكلات المستخدمين مع أوراكل.

القيام بإجراء اختبارات تشخيصية من أجل اكتشاف أي خلل في أوراكل، ومن ثم حلها والتأكد من حلها في الوقت المناسب.

العمل على تنظيم المهم وتنفيذها وفقا للسياسات والعمليات والإجراءات والنماذج والأدوات.

تحديد فرص التحسين المستمر لكلا من العمليات والممارسات مع مراعاة الممارسات الرائدة.

القيام بدعم الزملاء في كافة أنجاء المنظمة أثناء تأدية واجباتهم في العمل.

العمل على تصعيد المشكلات من أجل ضمان إغلاقها وحلها بكفاءة في الوقت المناسب.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للسياحة

أوضحت الهيئة السعودية للسياحة أن التقديم على الوظائف متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع للهيئة، واتباع الخطوات التالية للتقدم بطلب الوظيفة، وهي: