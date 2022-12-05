رابط نتائج الأفواج الأمنية 1444 القبول المبدئي

يترقب المتقدمين على وظائف الأفواج الأمنية 1444 إعلان رابط نتائج الأفواج الأمنية 1444 عبر أبشر توظيف، ومن المقرر إعلان نتائج القبول المبدئي خلال الساعات القادمة، وذلك بعد فتح باب التسجيل والقبول خلال الفترة من السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 إلى الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022م، وفيما يلي نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي عبر رابط نتائج الأفواج الأمنية 1444 أبشر للتوظيف.

رابط نتائج الأفواج الأمنية 1444

بوابة أبشر للتوظيف، هي البوابة الإلكترونية التابعة لوكالة الداخلية السعودية، المختصة بإعلان الوظائف الشاغرة، ونتائج القبول، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي الأفواج الأمنية 1444 عبر رابط منصة أبشر للتوظيف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط أبشر للتوظيف.

من الصفحة الرئيسية لأبشر توظيف، اختر إشعار القبول.

يتم تحويلك إلى صفحة الاستعلام.

أكتب رقم الهوية في الحقل المخصص له.

ثم أدخل تاريخ الميلاد.

حدد الجنس ذكر، أو أنثى.

أكتب الحالة الاجتماعية عازب، أو متزوج.

قم بكتابة رقم هوية الوالد.

للمتزوج، يتم كتابة رقم هوية الزوجة في الحقل المخصص لرقم هوية الوالد.

اختر القطاع الذي تم التقديم.

أنقر على أيقونة عرض.

يظهر أمامك نتائج قبول الأفواج الأمنية 1444.

شروط التقديم على الأفواج الأمنية ١٤٤٤

حددت وزارة الداخلية السعودية، شروط تقديم الأفواج الأمنية 1444 كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة إقامة دائمة، وأن يكون حاملا الجنسية السعودية. يشترط ألا يكون موظف في أي من القطاعات الحكومية. يجب تناسب الوزن مع الطول، وفق ما تحدده اللائحة. يشترط ألا يكون قد تم فصله من أحد المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية. للمتزوجين، يشترط أن يكون متزوج من سعودية الجنسية فقط، ويمنع التقديم لمن متزوج من أجنبية. يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يسبق الحكم عليه في أحد الجرائم المخلة بالأمانة. يشترط على المتقدم اجتياز اختبارات القبول المبدئي، وحضور المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

جدير بالذكر، أن إعلان نتائج الأفواج الأمنية 1444 القبول المبدئي، لا يعني ذلك قبول طلب التوظيف بشكل نهائي، إذ تستمر إجراءات القبول والتسجيل، حتى إعلان نتائج القبول النهائي للأفواج الأمنية ١٤٤٤.