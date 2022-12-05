نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال فقط 1444 في المقال التالي
تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال تمثيلها في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل والتقديم على الوظائف العسكرية التي تحتاج إليها الوزارة، علي أن يتم التقديم لفئة الرجال فقط، وقد أضافت مكافحة المخدرات بأن هذه الوظائف يتم التقديم بها على رتبة جندي (فني موسيقى، أعمال وسائل رقابية حية)، وسوف نوفر لكم رابط تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
رابط تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أكدت الوزارة أن التقديم في الوظائف الخالية سوف يتم البَدْء به من يوم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م علي أن يتم التسجيل لأي وظيفة في يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الذي يوافق يوم 2022/12/08م، موضحة بأنه سوف يتم استقبال جميع طلبات التوظيف والقبول على هذه الوظائف عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية.
ما هي شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات بالسعودية
يتم التقديم من جانب كل شخص في المملكة في الوظائف الخالية وفق عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في كل متقدم، وقد تم تحديد شروط التقديم من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية علي النحو التالي:
- تشترط الوزارة أن يكون المتقدم للتخصص الوظيفي في الوزارة، سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والديه خلال خـدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية.
- تشترط الوزارة أن يكون المتقدم يتميز بحسن السيرة والسلوك والسمعة وأن لأي يكون مسجل ضده أي أحكام بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم للوظائف الخالية قد سبق له أن تم تعيينه في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أن يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو من المراكز أو من المعاهد العسكرية لأي سبب ما.
- يشترط ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية داخل المملكة.
- ألا يكون الشخص متزوجاً من غير سعودية.
- يجب أن يتم النجاح للمتقدم في جميع الإجراءات الخاصة بالتقديم وفي اختبارات القبول.
- يتطلب التقديم أن يكون هناك تناسب ما بين الطول والوزن الخاص بكل متقدم حسب اللائحة الطبية.
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