تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال فقط 1444

تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال تمثيلها في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل والتقديم على الوظائف العسكرية التي تحتاج إليها الوزارة، علي أن يتم التقديم لفئة الرجال فقط، وقد أضافت مكافحة المخدرات بأن هذه الوظائف يتم التقديم بها على رتبة جندي (فني موسيقى، أعمال وسائل رقابية حية)، وسوف نوفر لكم رابط تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

رابط تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أكدت الوزارة أن التقديم في الوظائف الخالية سوف يتم البَدْء به من يوم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م علي أن يتم التسجيل لأي وظيفة في يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الذي يوافق يوم 2022/12/08م، موضحة بأنه سوف يتم استقبال جميع طلبات التوظيف والقبول على هذه الوظائف عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية.

ما هي شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات بالسعودية

يتم التقديم من جانب كل شخص في المملكة في الوظائف الخالية وفق عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في كل متقدم، وقد تم تحديد شروط التقديم من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية علي النحو التالي: