نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل فى وظائف وزارة الصحة لمختلف التخصصات 1444 تعرف على المؤهلات المطلوبة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل فى وظائف وزارة الصحة 1444 المؤهلات المطلوبة وشروط التقديم وذلك نتيجة لتزايد الخدمات الصحية المقدمة من المملكة لجميع مواطنيها وكذلك الخدمات الصحية لحجاج (بيت الله ) تم التوسع في بناء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية مما ادي الي حاجة الوزارة الي العديد من الأخصائيين والأطباء لتقديم الخدمة الصحية بشكل افضل فنتيجة لذلك من وقت لأخر تعلن وزارة الصحة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها وكان اخر هذه الإعلانات اعلان وزارة الصحة عن توافر العديد من وظائف اخصائي غير طبيب لحاملي البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه من الجنسين.

التخصصات المطلوبة للتسجيل فى وظائف اخصائي غير طبيب بوزارة الصحة السعودية 1444

أعلنت وزرارة الصحة في بيان لها عن احتياجه لعدد من الأخصائيين في التخصصات التالية لحاملي البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه:

اخصائي اشعة.

و اخصائي فيزياء طبية.

ثم اخصائي تصوير ثدي.

وكذلك اخصائي جودة صحية.

بالإضافة الي اخصائي اشعة علاجية.

وأيضا اخصائي علاج تنفسي.

واخصائي معلومات صحية.

وأخيرا اخصائي خدمة طبية طارئة.

شروط التقديم علي وظيفة اخصائي غير طبيب بوزارة الصحة 2023

وفقا لما اوضحته وزارة الصحة السعودية فان وظائف اخصائي غير طبيب متاحة للرجال والنساء متي توافرت بهم هذه الشروط:

يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأيضا يشترط للمتقدم ارفاق وثيقة التخرج موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي وتاريخ التخرج

اما عن الحاصلين علي شهادتهم من الخارج فيجب عليهم ارفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع مفاتيح المعدل والسجل الاكاديمي

وكذلك يجب علي المتقدم ارفاق شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني السارية في حالة الوظائف الصحية

وكذلك يجب علي المتقدمين أصحاب الخبرة ارفاق برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل.

أماكن العمل الخاصة بوظائف اخصائي غير طبيب بوزارة الصحة 2023

ما ان لبثت وزارة الصحة في الإعلان عن حاجتها لأخصائيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها وبدا المتقدمون للوظيفة في طرح الأسئلة ومن اهم الأسئلة المثارة ما هي أماكن عمل وظائف وزارة الصحة والاجابة هي من المقرران تكون وظائف اخصائي غير طبيب في موقعين هما:

الشئون الصحية بمحافظة الاحساء.

وكذلك ديوان الوزارة بالرياض.

موعد وطريقة التقديم علي وظائف اخصائي غير طبيب بوزارة الصحة 2023

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي بشان الوظائف الشاغرة لديها فمن المقرر ان يبدا التقديم يوم 7/5/1444 ويستمر حتي الثلاثاء 12 /5 / 1444 الموافق 6 / 12 / 2022 عبر بوابة التوظيف التابعة لوزارة الصحة السعودية.