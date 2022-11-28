وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض للرجال والنساء 1444

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عمر شويل - جدة وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث تم الإعلان من جانب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية بمجال العمل الإداري والتقني، وقد أوضح المركز بأن الوظائف المطلوبة لا تتطلب توافر الخبرة، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخالية لكلا الجنسين، علي أن يكون التقديم لحملة الدبلوم والحاصلين علي مؤهل البكالوريوس فأعلى وفق عدد من المسميات والشروط الخاصة بالوظائف المطلوبة من جانب المركز، ويتم التقديم في الوظائف الشاغرة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمركز، وسوف نوفر لكم رابط التقديم علي وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عدد من المسميات الوظيفية المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية، ومن أبرز هذه المسميات ما يلي:

مطلوب أخصائي أول صوتيات ومرئيات.

مطلوب أخصائي محتوى رقمي.

أخصائي حسابات العملاء.

مطلوب مسؤول تخصص اتصال العناية بالعملاء.

أخصائي تخصص عمل تعليم إلكتروني.

مطلوب مشرف تخصص مختبر التصميم.

ما هي التخصصات المطلوبة؟

تم تحديد عدد من التخصصات التي يمكنها التقديم في وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومن هذه التخصصات (العلاقات العامة، علم النفس، إدارة الأعمال، الإعلام، نظم معلومات إدارية، اللغة الإنجليزية، تقنيات التعليم، التواصل أو الاتصال، الفنون، التصميم الجرافيكي، نظم معلومات حاسب، الإنتاج التلفزيوني، علوم الحاسب، التسويق) وعدد آخر من التخصصات المتاحة للتقديم من جانب كل فرد علي حدة.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بشكل إلكتروني سريع من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (بوابة التوظيف) علي أن يقوم كل متقدم باختيار التخصص المناسب له وفق الوظيفة الشاغرة، والتعرف علي جميع الشروط ومهارات العمل المطلوبة للتقديم ومعرفة عدد سنوات الخبرة المطلوب لكل وظيفة، ثم الضغط علي تبويب (تقدم الآن) وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل في الوظيفة المطلوب التقدم إليها.

ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو (مركز حكومي) قد تم تأسيسه بقرار من جانب مجلس الوزراء من خلال وزير التعليم، ليصبح جهة مستقلة تعمل علي تحسين الثقة في برامج التعليم الإلكتروني.