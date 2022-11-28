نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة للعمل بعدة مدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر اكثر من 100 وظيفة شاغرة للرجال والنساء حاملي درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلي للعمل بعدة مجالات مختلفة وفي 5 مدن متنوعة بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نوفر لكم المسميات الوظيفية الشاغرة للعمل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد الأماكن الشاغرة في كل وظيفة وأماكن العمل التي تم الإعلان عنها.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 رجال ونساء

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 120 وظيفة شاغرة وجاءت المسميات الوظيفة الشاغرة كالتالي:

سكرتارية طبية (عدد 4 أماكن شاغرة).

صيدلي (عدد 21 وظيفة شاغرة).

فني علاج طبيعي (2 وظيفة متاحة).

مساعد طبيب اسنان (عدد 3 أماكن شاغرة).

فني معمل اسنان (عدد 2 وظيفة متاحة).

فني خدمات طبية طارئة (3 وظائف شاغرة).

فني ترميز طبي (وظيفتان).

فني سحب دم (وظيفتان).

فني معلوماتية صحية (عدد 3 وظائف شاغرة).

ممرض قانوني (7 وظائف متاحة).

فني مختبرات (6 وظائف).

نائب طوارئ (عدد 1 وظيفة شاغرة).

استشاري أطفال (عدد 1 وظيفة متاحة).

اخصائي سمعيات (عدد 1 وظيفة شاغرة).

فني علاج تنفسي.

فني أشعة.

فني تقنية القلب (عدد 2 وظيفة شاغرة).

فني ترميز طبي (عدد 2 وظيفة متاحة).

هناك العديد من المسميات الوظيفية الشاغرة الأخرى المتوفرة للعمل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومتوفرة للجنسين رجال ونساء ويمكنك تصفح باقي الوظائف عن طريق رابط التقديم علي الوظائف.

أماكن العمل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حددت القوات المسلحة عدة مستشفيات مختلفة للعمل بها في 5 مناطق بالمملكة وجاءت كالتالي:

مستشفى القوات المسلحة بنجران.

مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في تبوك.

مستشفى القوات المسلحة في شرورة.

مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

طريقة التقديم علي وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

يمكنك التقديم الان بداية من اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 علي وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للرجال والنساء عن طريق موقع الإدارة العامة للخدمات الصحية الرسمي، حيث يمكنك تصفح كافة الوظائف الشاغرة عن طريق الموقع والاطلاع علي كافة الشروط والمهام الوظيفية المطلوبة من المتقدمين بعد القبول ومعرفة مكان العمل الخاص بالوظيفة التي ترغب بالتقديم عليها.