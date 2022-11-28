رابط التسجيل في الأفواج الأمنية 1444 للرجال علي رتبة جندي jobs.sa

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في الأفواج الأمنية علي رتبة جندي بداية من اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني شروط التسجيل في الأفواج الأمنية وطريقة التسجيل عن طريق الموقع الرسمي وسلم رواتب الجنود في الأفواج وباقي التفاصيل الأخرى ومن المقرر ان يستمر باب التقديم علي الوظائف العسكرية حتي يوم الخميس المقبل الموافق 7 / 5 / 1444 هـ.

شروط التسجيل في الأفواج الأمنية رجال 1444

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط لازمة للقبول في الوظائف العسكرية المعلنة وأهم هذه الشروط هي:

ان يكون المتقدم علي الوظائف العسكرية سعودي الجنسية وأصلة سعودي.

ان يكون المتقدم حسن السلوك والسمعة.

اذا كان المتقدم علي الأفواج الأمنية متزوج يشترط ان يكون متزوج من سعودية.

عدم وجود أي قضايا علي المتقدم تخل بالشرف والأمانة.

ان يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التي يتم تحديدها بعد التقديم علي الوظائف.

يشترط عدم تقديم المتقدم علي وظائف عسكرية اخري سابقة.

خطوات التسجيل في الأفواج الأمنية للرجال 1444

للتسجيل بشكل الكتروني علي الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية يمكنك أتباع الخطوات التالية:

أولا نقوم بالتوجه الي منصة ابشر للتوظيف عبر متصفح الويب.

سيطلب منك الدخول الي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك نقوم بالتوجة الي تبويب الوظائف المتاحة.

سنجد وظائف الأفواج الأمنية نقوم بالضغط عليها.

قم بقراء الشروط العامة للتقديم وقم بالموافقة عليها.

بعد ذلك نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة ونقوم برفع المستندات والوثائق المطلوبة.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات نقوم بالنقر علي خيار تقديم الطلب.

سلم رواتب الجنود في الأفواج الأمنية 1444