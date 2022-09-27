طريقة التقديم على وظائف نون اكاديمي 1444 وظائف عن بعد للنساء

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من النساء بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم علي وظائف نون اكاديمي والتي أعلنت عنها منصة نون التعليمية، ويهتم الكثير من السيدات بالحصول علي وظيفة العمل عن بعد للنساء ويبحث الكثير من النساء يوميا عن وظائف شاغرة في السعودية للعمل عن بعد، وتعد منصة نون اكاديمي من المنصات الرائدة التي توفر شرح للمناهج التعليمية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

وظائف نون اكاديمي للنساء 1444

أعلنت منصة نون اكاديمي عن توفير وظيفة شاغرة للنساء للعمل عن بعد تحت مسمي وظيفي (Sales Specialist) ووضعت منصة نون عدة شروط لازمة للقبول في هذة الوظيفة اهمها هي:

الشرط الأول ان تكون المتقدمة تحب العمل وذلك في بيئة سوف تتعلم منها الكثير من الخبرات.

ان تكون علي علم بالتقنية بشكل كامل ولديها لاب توب للعمل من خلاله.

ان يكون لدي المقدمة انترنت قوي ويعمل بجودة عالية وبسرعة عالية.

منصة نون اكاديمي تفضل ان تكون المتقدمة خريجة من المدن الغير رئيسية.

ان تمتلك المتقدمة المهارة والقدرة في اقناع الطلاب ولديها أساليب متنوعة ومميزة في التسويق.

ان تكون شابة طموحة تعمل علي مساعدة 6 مليون طالب علي المنصة.

ان تكون المتقدم متفرغة وليس هناك عمل اخر لكي تتمكن من تحقيق أعلي نسبة من المبيعات.

بالنسبة لعدد ساعات العمل فإن العمل علي منصة نون اكاديمي سيكون من يوم السبت وحتي يوم الأربعاء فقط، وعدد الساعات اليومية هي 5 ساعات وبالنسبة للراتب الشهري فان نون أعلنت بانة لا يوجد راتب ثابت ولكن سيتم التعامل علي نسبة المبيعات، وفكرة هذا العمل ان تقوم الموظفة بتنفيذ المكالمات الصوتية بهدف تنفيذ عمليات البيع للطلاب.

طريقة التقديم على وظائف نون اكاديمي 1444