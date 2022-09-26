نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يطلق برنامج التدريب التوظيفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عن إطلاق برنامج توظيف المبتدئ بالتدريب، وذلك في إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الخدمات الصناعية والصيانة والتشغيل، وذلك لحملة درجة الدبلوم في مختلف التخصصات، حيث تهدف الشركة إلى ضم الكوادر والكفاءات السعودية، لتدريبهم وتوظفهم في مختلف التخصصات.

حيث يقدم المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، برنامج التدريب التوظيفي، بتقديم أفضل الطرق التدريبة بهدف توفير احتياجات سوق العمل، من المؤهلين، وقد أعلن المعهد بان التقديم للتدريب متاح بالموقع الإليكتروني الرسمي منذ يوم الأحد الموافق 29/2/1444، ونتابع في هذا المقال تفاصيل برنامج التدريب ورابط التقديم كما يلي.

مجالات العمل المتاحة

حددت الشركة عدة مجالات لتوظيف مبتدئ بالتدريب، وهي كالتالي:-

مجال صيانة المعدات. مجال لحام. مجال الميكانيكا.

الشروط المطلوبة للقبول بالبرنامج

فقد حدد المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عدة اشتراطات، في الراغبين للتقديم على برنامج تدريب موظف مبتدئ، وهي كما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة الدبلوم أو الثانوية.

يشترط أن يكون غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

يشترط أن يكون غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.

أن يجيد اللغة الإنجليزية ” على معرفة بمهارات اللغة “.

رابط وموعد التقديم على برنامج توظيف مبتدئ

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء أن التقديم على برنامج التدريب التوظيفي متاح منذ يوم الأحد الموافق 29 صفر 1444 هـ، الموافق 29/9/2022، وذلك من خلال الرابط التالي “برنامج توظيف مبتدئ بالتدريب بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء“، ويقدم المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، للمقبولين ببرنامج توظيف مبتدئ بالتدريب، رواتب مجزية، وابتعاث داخلي وبرنامج لمدة عامين.

برنامج تدريب توظيفي للمبتدئين

هو برنامج يهدف إلى تدريب وتوظيف من يبحثون عن عمل، لتأهيلهم لسوق العمل المناسبة، حيث يتم تدريبهم في إحدى التخصصات المتاحة بالمنشآت الخاصة، حيث يقدم المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء تدريبات في غاية الجودة لتدريب الموظفين على سوق العمل، وذلك حسب احتياجات أسواق العمل المناسبة، بالإضافة إلى احتياج الشركات الراعية وفق التخصصات المطلوبة والتي تم التدريب عليها، بحيث يتم توظيف جميع المتدربين بما يتناسب مع تخصصاتهم بالقطاع الخاص، كما يتم تسجيلهم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.