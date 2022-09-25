المديرية العامة للجوازات تقديم.. وظائف الجوازات الجديدة 1444

المديرية العامة للجوازات تقديم، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في وظائف الجوازات السعودية الجديدة، خاصة بعد إعلان المديرية العامة للجوازات، عن توفيرها لوظائف عسكرية شاغرة للتقديم للرجال فقط في مختلف مناطق المملكة، ويستطيع التقديم لكل من يحمل مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، علي أن يتم التقديم علي جندي أول بشرط حصول المتقدم علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، علي أن يتم التقديم في وظائف الجوازات وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط المديرية العامة للجوازات تقديم.

المديرية العامة للجوازات تقديم

يستطيع جميع المتقدمين الدخول إلى بوابة المديرية العامة للجوازات تقديم الوظائف الجديدة، ويتم التقديم من خلال الخطوات الإلكترونية التالية لجميع المتقدمين:

يجب الدخول إلى منصة أبشر توظيف: تسجيل دخول.

النقر علي وظائف الجوازات الجديدة.

تقوم المنصة بعرض التفاصيل الوظيفية المطلوبة.

يجب علي كل متقدم التعرف علي شروط التقديم والموافقة عليها.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع رفع أي مستندات مطلوبة.

الضغط علي تقديم الطلب.

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات بأن الوظائف المطلوبة تتضمن عدد من التخصصات التي تحتاج إليها المديرية مثل (الأمن السيبراني، شبكات الحاسب الآلي، علوم الحاسب، فني إلكترونيات، فني تبريد وتكييف، فني أنظمة السلامة، الموارد البشرية، المحاسبة، تحليل البيانات، إدارة المخاطر، اللغة الصينية والأوردية والإسبانية والروسية والبنغالية واليابانية، التطوير والتنظيم الإداري، الإدارة المالية) وعدد آخر من التخصصات الوظيفية المتاح التقديم بها لجميع الأفراد عبر منصة أبشر توظيف.

ما هي شروط وظائف الجوازات؟

يتم تقديم طلب توظيف بالجوازات وفق شروط عامة يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي: