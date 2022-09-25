برواتب تصل 18,800 ريال.. شركة عبداللطيف جميل توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس

شركة عبداللطيف جميل المتحدة تعلن عن توفير عدة وظائف شاغرة لحاملي شهادة البكالوريوس برواتب تنافسية تصل حتي 18.000 ريال ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني شروط التقديم علي وظائف شركة عبداللطيف جميل والمسميات الوظيفية الشاغرة التي أعلنت عنها الشركة وطريقة التقديم علي شركة عبداللطيف جميل بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للشركة.

وظائف شركة عبداللطيف جميل

توفر الشركة بشكل دوري وظائف شاغرة ومتاحة في العديد من التخصصات المطلوبة للرجال والنساء للحصول علي فرصة عمل داخل الشركة برواتب تنافسية ومميزة، وتحتاج الشركة في الوقت الحالي الي موظفين في مجالات إدارية مختلفة بشرط ان يكون المتقدم حاصل علي الجنسية السعودية في النقاط التالية نوضح لكم المسميات الوظيفية المتاحة وشروط كل وظيفة:

مدير العلامة التجارية والتسويق وذلك بعدة شروط (ان يكون حاصل علي درجة البكالوريوس في مجال التسويق، إدارة الاعمال، وان يكون لدية خبرة سابقة في المجال لا تقل عن 4 سنوات، وان يكون متقن للغة الإنجليزية كتابة وتحدث، وان يكون لدية مستوي متقدم في التعامل مع برامج الأوفيس، والراتب الشهري يصل حتي 18.000 ريال)

مدير عام أول – مبيعات بشرط (ان يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي البكالوريوس في مجال المبيعات او مجال مشابهه، ان يكون لدية خبرة في هذا التخصص لا تقل عن 5 سنوات، ان يجيد التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، التعامل مع برامج مايكروسوفت اوفيس).

كانت هذه هي التخصصات المطلوبة التي وفرتها شركة عبداللطيف جميل وجميع الشروط اللازمة للتسجيل في هذا الوظائف.

طريقة التقديم علي وظائف شركة عبداللطيف جميل

فتح باب التقديم اليوم الأحد الموافق 2022/09/25 علي وظائف شركة عبداللطيف جميل ويمكنك الان التقديم علي وظيفة مدير العلامة التجارية والتسويق وأيضا الوظيفة الأخرى وهي مدير عام أول مبيعات من خلال موقع شركة عبداللطيف جميل وقراءة كافة تفاصيل الوظيفة والمطلوب منك وأيضا رفع جميع المستندات والوثائق والسيرة الذاتية لتقديم الطلب بنجاح ويستمر باب التقديم مفتوح في وظائف شركة عبداللطيف جميل حتي يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكنك تصفح باقي الوظائف الشاغرة من خلال قسم الوظائف عبر موقعنا والاطلاع علي جميع الوظائف الرسمية المتاحة.