نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات رجال على رتبة جندي والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الجوازات عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط تقديم الجوازات 1444 قائمة بحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الجارية لشغل إحدى وظائف الجوازات رجال على رتبة جندي للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للشئون العسكرية بداية من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري عبر منصة أبشر للتوظيف، ما جعلنا نرصد رابط التقديم على وظائف الجوازات لشغل وظيفة جندي بوزارة الداخلية السعودية.

موعد تقديم الجوازات رجال

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية السعودية موعد فتح تقديم الجوازات رجال على رتبة جندي للرجال من حاملي شهادات الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى بداية من يوم السبت 24 سبتمبر 2022.

ويستمر باب تقديم الجوازات مفتوحا لجميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط لمدة 6 أيام على منصة أبشر للتوظيف على أن ينتهي الخميس 29 سبتمبر 2022 الموافق يوم 3 ربيع أول 1444هجريًا.

وطالبت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية الراغبين في التقديم من حاملي الشهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية بوجوب معادلتها من قبل وزارة التعليم والتصديق قبل التقديم في الوظائف.

رابط التقديم على وظائف الجوازات

وفعلت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية رابط التقديم على وظائف الجوازات عبر منصة أبشر للتوظيف لحاملي شهادة الثانوية العامة من أبناء المملكة العربية السعودية للرجال، لشغل وظيفة رتبة جندي للرجال.

وعن كيفية تقديم الجوازات لشغل الوظائف المتوافرة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.

اختيار تقديم الجوازات من قائمة الوظائف.

الموافقة على شروط التقديم بعد قراءتها.

اختيار أيقونة تقديم الطلب ثم تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة

الضغط على التالي يتم إدخال البيانات العلمية المطلوبة للتقدم على وظيفة الجوازات

اختيار أيقونة حفظ الطلب.

ويمكن تعديل بيانات الطلب أو النقر على نعم للموافقة.

البيانات المطلوبة في تقديم الجوازات

تتمثل البيانات المطلوبة في تقديم الجوازات عبر منصة أبشر للتوظيف ما يلي:-