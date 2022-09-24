وظائف تجمع الرياض الصحي الأول.. رابط التقديم rfhc

تجمع الرياض الصحي الأول، حيث تم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني لتجمع الرياض الصحي الأول عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السُّعُودية، حيث يعد تجمع الرياض الصحي الأول نظام رعاية صحي متكامل في المملكة العربية السُّعُودية، يهدف إلى خلق شراكة مع جميع المواطنين من أجل مساعدتهم في الحصول على حياة مليئة بالصحة والسعادة، إضافة إلى ذلك بأن المنصة تهدف إلى تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي يرغب في الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت داخل المملكة، ويحتاج التجمع إلى تعيين بعض التخصصات الوظيفة التي تحتاج إليها، وسوف نوضح لكم الوظائف المطلوبة في تجمع الرياض الصحي الأول.

وظائف تجمع الرياض الصحي الأول

تم تحديد وظائف تجمع الرياض الصحي الأول بعدد من التخصصات الوظيفية التي يحتاج إليها، ومن أبرز المسميات المطلوبة ما يلي:

مطلوب نائب الرئيس التنفيذي للتميز في أقسام الرعاية الصحية.

مدير تنفيذي المشارك في الصحة الريفية.

مدير تنفيذي المشارك من أجل إدارة الأصول.

مدير تنفيذي مشارك في التميز الإكلينيكي.

مدير تنفيذي مشارك في الشؤون الطبية بصحة المجتمع.

مطلوب مدير تنفيذي مشارك في الصحة الريفية.

مدير تحليل البيانات.

رئيس فريق لقسم المبرمجين.

مطلوب كبير مهندسي حلول خاص بالتطبيقات والأنظمة.

وعدد آخر من الفرص الوظيفية التي يمكن التقديم بها وفق متطلبات كل وظيفة علي حدة.

رابط التقديم بالوظائف الخالية

يبدأ التقديم في الوظائف الخالية بداية من يوم اليوم السبت الذي يوافق يوم 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م، علي أن يتم التسجيل في الوظائف المطلوبة بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية التالية (بوابة التوظيف) علي أن يتم اختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل متقدم والضغط علي تبويب (عرض وتطبيق) ثم يقوم كل متقدم بالتعرف علي الوصف الوظيفي الخاص بالوظيفة، الذي يعرض المهارات المطلوبة ويبرز سنوات الخبرة المطلوبة للتخصص الوظيفي، ثم الضغط علي تبويب (قدم الآن) وتطلب المنصة أن يقوم المتقدم بتسجيل عدد من البيانات المطلوبة التي يجب أن يتم تسجيلها وفق ما هو مدرج بالنموذج الوظيفي بشكل صحيح دون أخطاء.