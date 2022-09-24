نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الصحة 1444 وظائف شاغرة للرجال والنساء (تجمع الرياض الصحي الأول) في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن تجمع الرياض الصحي الأول عن توفير عدة وظائف شاغرة في عدة تخصصات لحاملي شهادة البكالوريوس فما اعلي وذلك بمدينة الرياض، ويبحث عدد كبير من الرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن وظائف وزارة الصحة 1444 كونها من أفضل واهم الوظائف الحكومية التي توفرها الدولة للمواطنين والأشخاص الحاصلين علي مؤهلات عالية للعمل في وزارة الصحة والحصول علي فرصة عمل مميزة برواتب تنافسية ونعرض لكم كافة تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط التقديم علي وظائف وزارة الصحة 1444 وما هي التخصصات المتاحة التي اعلن عنها تجمع الرياض الصحي الأول عبر تويتر.

وظائف وزارة الصحة 1444 وظائف شاغرة للرجال والنساء

هناك اكثر من 8 وظائف شاغرة إدارية وتقنية للعمل في وزارة الصحة والحصول علي فرصة مميزة ونوفر لكم أبرز المتطلبات التي أعلنت عنها وزارة الصحة مثل عدد سنوات الخبرة والمؤهل واللغة التي يجيدها المتقدم وغيرها من الشروط اللازمة للتقديم والقبول في وظائف وزارة الصحة 1444.

التخصصات المطلوبة:

رئيس فريق المبرمجين:

ان يكون مستوي الخبرة من 10- 15 سنة في المجال ويكون مستوي الخبرة رفيع.

ان يكون حاصل علي درجة البكالوريوس.

يجيد التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

نوع الوظيفة دوام كامل.

مدير محلل بيانات:

ان يكون لدية خبرة سابقة من 4-6 سنوات في هذا التخصص.

ان يكون حاصل علي درجة الماجيستير.

اتقان اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة).

المدير التنفيذي المساعد للشؤون الطبية:

يلزم وجود خبرة سابقة من 8-10 سنوات.

يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي درجة الماجيستير.

اتقان اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز.

هناك العديد من التخصصات المتوفرة التي يمكنك التقديم عليها مثل تخصص نائب الرئيس للتميز في الرعاية الصحية، تنفيذي مشارك في التميز السريري، كبير مهندسي حلول التطبيقات والأنظمة، والعديد من التخصصات الأخرى التي تتطلب خبرة من 10-15 سنة في هذا التخصص أو تخصص مشابهه له، وتتطلب الحصول علي درجة البكالوريوس او الماجيستير.

طريقة التقديم علي وظائف وزارة الصحة 1444

فتح باب التقديم اليوم في وظائف وزارة الصحة ويمكنك التقديم من خلال موقع تجمع الرياض الصحي الأول ويمكنك تصفح جميع التخصصات المطلوبة وتقديم طلب وارفاق المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمؤهل وسنوات الخبرة وبعد الانتهاء من كتابة البيانات قم بأرسال الطلب.