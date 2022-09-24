بوابة تقديم وظائف الجوازات.. رتبة جندي للرجال 1444

بوابة تقديم وظائف الجوازات، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية، عن بداية فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف الشاغرة في المديرية العامة للجوازات، علي أن يتم التقديم علي رتبة جندي للرجال فقط من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، علي أن يتم التقديم بناءً علي توافر عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، وقد تم فتح التسجيل لمدة أسبوع عبر منصة أبشر للتوظيف ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الذي يوافق يوم 3 ربيع الأول 1444، وقد جاء فتح باب التقديم من اجل العمل في الوظائف الخالية بمختلف مناطق المملكة، وسوف نوفر لكم رابط بوابة تقديم وظائف الجوازات.

بوابة تقديم وظائف الجوازات

يستطيع جميع المتقدمين الدخول إلى بوابة تقديم وظائف الجوازات، وتسجيل طلب من أجل الانضمام علي وظيفة رتبة جندي، علي أن يتم التقديم عبر تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: (أبشر توظيف).

النقر علي قائمة الوظائف، وتحديد الوظيفة المطلوب التقديم بها في الجوازات.

يجب أن تتم قراءة شروط التقديم والنقر مباشرة على أيقونة الموافقة على الشروط.

الضغط على تبويب (تقديم الطلب) مع تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة التي تشمل تسجيل (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد لكل متقدم، الجنس، رَقَم الهُوِيَّة الخاص بالأب، تحديد الجنسية الخاصة بالأم، تسجيل رَقَم جوال صاحب الطلب، تسجيل اسم ورقم جوال أي من الأقارب إذا تعذر التواصل مع المتقدم، يجب أن يتم تحديد مكان استكمال إجراءات القبول، تحديد رغبة التعيين).

تسجيل البيانات العلمية التي تخص التقدم على وظيفة الجوازات، ثم الضغط على (حفظ).

الضغط علي تقديم الطلب ثم النقر علي طباعة رَقَم الطلب.

شروط وظائف الجوازات الجديدة 1444

يتم التقديم الإلكتروني للوظائف المُعلن عنها وفق شروط واعتبارات يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي: