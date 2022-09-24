نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف عسكرية بالجوازات السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف عسكرية بالجوازات للرجال, الجوازات هي هيئة حكومية تتبع لوزارة الداخلية السعودية حيث تختص بإصدار جواز السفر للمواطنين وخدمات الإقامة وتنظيم حركة القدوم والمغادرة من والى السعودية, أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التقديم في العديد من الوظائف المتاحة لديهم في جميع أنحاء المملكة ويمكن للرجال فقط التقديم على هذه الوظائف وللحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس فقط كما حددت التخصصات المطلوبة لشغر هذه الوظائف والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، على أن يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 وسوف نتعرف إلى كافة التفاصيل الخاصة بوظائف الجوازات.

طريقة التقديم على وظائف الجوازات 1444

على الراغبين التقدم في وظائف الجوازات اتباع الخطوات الأتية من اجل التقديم:

الذهاب إلى منصة ابشر توظيف.

للتقديم على الوظائف يجب الضغط إلي عرض الوظائف.

اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم إليها.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.

النقر على “تقديم الطلب” ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب ثم الضغط على “موافق”.

إدخال البيانات العلمية المطلوبة ثم النقر على “عرض وحفظ”.

شروط التقديم على وظائف الجوازات

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التقديم على وظائف الجوازات واهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدمين ممن يحملون الجنسية السعودية.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

حسن السير والسلوك للمتقدم وألا يكون محكوما عليه سابقا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

عدم التعيين في أي وظيفة عسكرية سابقا أو تم إنهاء خدماته من الكليات أو المعاهد العسكرية.

يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول.

عدم زواج المتقدم بامرأة غير سعودية.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبارات القبول بنجاح.

عند حصول المتقدم على شهاداته من خارج السعودية فيجب علية معادلتها من وزارة التعليم.

التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف الجوازات

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن بعض التخصصات المحددة لشغر الوظائف المتاحة وهى: