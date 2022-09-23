نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف شركة سابك السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي برنامج سابك السعودية, تعتبر شركة سابك السعودية أحد الشركات العالمية الموجودة علي الأراضي السعودية, وتختص شركة سابك السعودية في صناعة المواد البت روكيماويات, وتتواجد شركة سابك في مدينة الرياض, وقد أعلنت شركة سابك عن توافر فرص للتسجيل لديها بشروط وضوابط محددة, ويمكن أن يقوموا الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية بالتقدم للتسجيل في شركة سابك لصناعة البتروكيماويات إذا توافرت بهم الشروط اللازمة.

شروط التقدم للتسجيل في برنامج شركة سابك السعودية لصناعة البتروكيماويات

تقوم شركة سابك لصناعة البتروكيماويات بتوفير عدد من فرص للالتحاق بالبرنامج الخاص بها لكل أبناء المملكة العربية السعودية وذلك لمساعدة الحكومة السعودية بتوفير حياة معيشية معقوله لكل أبناء المملكة, ولكي تقوم شركة سابك لصناعة البتروكيماويات بقبول أي شخص في البرنامج المتاحة لديها يجب أن تتطابق الشروط والأحكام مع المتقدم.

أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسية السعودية. أقصي عمر لكي يستطيع الشخص التقدم علي وظائف شركة سابك لصناعة البتروكيماويات هو عشرين عاماً. أن يكون المتقدم قد نجح في الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن تسعين بالمائة. أن يمتلك المتقدم المؤهل الذي يختص بنظام علوم الطبيعة أو ما يعادلها. أن يكون الطالب المتقدم قد حصل في درجة لا تقل ثمانين في الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والفيزياء. أن يتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. أن يتمكن المتقدم من اجتياز الاختبارات التي سوف يتم توقيعها عليه بجانب المقابلة الشخصية بجانب الاختبارات الطبية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف شركة سابك لصناعة البتروكيماويات

إحضار النسخة الأصلية من شهادة الثانوية العامة موضح بها درجات الطالب.

صورة من سجل الأسرة.

الهوية الوطنية للطالب المتقدم.

توافر جواز سفر وان يكون بها صلاحية سارية لا تقل عن عام.

إحضار صورة شخصية ملونة.

طريقة التقدم علي وظائف شركة سابك لصناعة البتروكيماويات بالسعودية