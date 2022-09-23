شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية إلكترونياً

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عمر شويل - جدة شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية, أعلنت الجامعة السعودية عن توافر فرص عمل لديها في كثير من التخصصات وذلك لكلاً من الرجال والنساء, وتعتبر الجامعة السعودية من أهم الجامعات السعودية الحكومية والتي تختص بمجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات, وتم إنشاء الجامعة السعودية في مدينة الرياض علي يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, ويمكن أن يقوم بالتقدم علي وظائف الجامعة السعودية النساء والرجال ولكن إذا تطابقت الشروط والأحكام التي أعلنتها الجامعة مع المتقدم.

شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية

إذا كنت ممن يهتمون بالتقدم علي وظائف الجامعة السعودية لشغل أحد الوظائف التي لديهم فيمكنك قراءة الشروط والأحكام المعلنة حتي تستطيع التقدم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حصل علي شهادته الجامعية من أحد الجامعات السعودية المعتمدة.

أن لا يقل تقدير الشخص المتقدم عن جيد.

أن يكون المتقدم يجيد التعامل مع جهاز الكمبيوتر.

أن يكون مع المتقدم علي الوظائف الصحية ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يتمكن المتقدم من اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يتم توقيعها عليه.

إذا كان المتقدم يريد التقدم علي وظيفة محاضر فيجب أن لا يقل تقدير في درجة البكالوريوس عن جيد, انا إذا كان حاصل علي درجة الماجستير فيجب أن لا يقل تقديره عن جيد جداً.

لا يمكن أن يتقدم أي شخص في أكثر من وظيفة.

أن يقر المتقدم بأنه متاح للعمل بدوام كامل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف الجامعة السعودية

عندما تريد أن تقوم بالتقدم علي وظائف الجامعة السعودية فيجب عليك أن تقوم بإحضار بعض الأوراق والمستندات العامة التي تساعدك في عملية القبول في هذه الوظائف.