نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية إلكترونياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية, أعلنت الجامعة السعودية عن توافر فرص عمل لديها في كثير من التخصصات وذلك لكلاً من الرجال والنساء, وتعتبر الجامعة السعودية من أهم الجامعات السعودية الحكومية والتي تختص بمجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات, وتم إنشاء الجامعة السعودية في مدينة الرياض علي يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, ويمكن أن يقوم بالتقدم علي وظائف الجامعة السعودية النساء والرجال ولكن إذا تطابقت الشروط والأحكام التي أعلنتها الجامعة مع المتقدم.
شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية
إذا كنت ممن يهتمون بالتقدم علي وظائف الجامعة السعودية لشغل أحد الوظائف التي لديهم فيمكنك قراءة الشروط والأحكام المعلنة حتي تستطيع التقدم.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حصل علي شهادته الجامعية من أحد الجامعات السعودية المعتمدة.
- أن لا يقل تقدير الشخص المتقدم عن جيد.
- أن يكون المتقدم يجيد التعامل مع جهاز الكمبيوتر.
- أن يكون مع المتقدم علي الوظائف الصحية ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- أن يتمكن المتقدم من اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يتم توقيعها عليه.
- إذا كان المتقدم يريد التقدم علي وظيفة محاضر فيجب أن لا يقل تقدير في درجة البكالوريوس عن جيد, انا إذا كان حاصل علي درجة الماجستير فيجب أن لا يقل تقديره عن جيد جداً.
- لا يمكن أن يتقدم أي شخص في أكثر من وظيفة.
- أن يقر المتقدم بأنه متاح للعمل بدوام كامل.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف الجامعة السعودية
عندما تريد أن تقوم بالتقدم علي وظائف الجامعة السعودية فيجب عليك أن تقوم بإحضار بعض الأوراق والمستندات العامة التي تساعدك في عملية القبول في هذه الوظائف.
- صورة من الهوية الوطنية للشخص السعودي المتقدم.
- إحضار نسخة من المؤهل الدراسي الذي حصل عليه وتقدم به في هذه الوظائف.
- إحضار نسخة من السجل الأكاديمي للشخص السعودي المتقدم.
- إذا كان الشخص لديه بعض الخبرات والتجارب السابقة لي الوظيفة التي يسعى لشغلها, فيجب عليه أن يقوم بإحضار الشهادات التي تثبت أنه ذات مهارة وخبره في هذا العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التقدم علي وظائف الجامعة السعودية إلكترونياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.