نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 2000 فرصة وظيفية غرفة جدة تعلن انطلاق ملتقى التوظيف النوعي (وظائف شاغرة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن غرفة جدة عن موعد فتح باب التقديم في اكثر من 2000 وظيفة شاغرة في المملكة العربية السعودية واطلاق ملتقي التوظيف النوعي (كفاءات) الذي ينتظره الالاف من المواطنين للحصول علي فرصة عمل مميزة، وأعلنت غرفة جدة بالتعاون مع عدد كبير من الشركات عن الموعد المحدد ومن المقرر ان يفتح باب التقديم في يوم 28 – 29 سبتمبر 2022 وسوف يبدا التقديم بداية من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة الـ 5 مساء.

موعد انطلاق ملتقى التوظيف النوعي

ملتقى التوظيف النوعي يهدف الي رفع معدل توفير الفرص الشاغرة للجنسين وهو ضمن رؤية المملكة 2030 ويشارك في ملتقي التوظيف النوعي 30 الي 40 شركة من المنشآت الكبرى وتوفر وظائف لأكثر من 6000 مرشح باحث عن العمل واكثر من 2000 وظيفة شاغرة في العديد من التخصصات المختلفة مما يسهل علي الجنسين الحصول علي فرصة عمل مميزة برواتب تنافسية داخل الشركات الكبرى بالمملكة.

من مزايا ملتقي التوظيف النوعي كفاءات انه يوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف النوعية ويوفر دعم لرواتب ما يتم توظيفهم بنسبة 50% وحد أقصي 3000 ريال دعم، كما انه يوفر للمتقدمين ورش عمل توعوية وارشاد مهني والكثير من المزايا المختلفة التي يوفرها ملتقي التوظيف النوعي لذلك فهو محط انظار الالاف من الرجال والنساء ويبحثون عنه بشكل كبير في الوقت الحالي لمعرفة كافة الشروط والمزايا التي يوفرها.

شروط التقديم على ملتقى التوظيف النوعي (كفاءات)

أهم الشروط التي أعلنت عنها غرفة جدة للتقديم في ملتقى التوظيف النوعي – كفاءات ان يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة يحمل الجنسية السعودية، والا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية وان يكون المتقدم حاصل علي شهادة البكالوريوس فأعلي، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة هناك الكثير من التخصصات المتاحة وأبرزها التمريض والصيدلة والهندسة والسياحة والتامين والتسويق والمحاسبة والتصميم الجرافيكي والأمن والسلامة والكثير من التخصصات الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها عند فتح باب التقديم.

طريقة التقديم علي ملتقى التوظيف النوعي

الفئة المستهدفة في ملتقي التوظيف النوعي هي شباب وشابات وبشكل رسمي سوف يفتح باب التقديم يوم 28-29 سبتمبر 2022 الجاري ومكان الملتقي هو مركز جدة للمنتديات والفعاليات