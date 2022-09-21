وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال.. الشروط والتقديم 1444

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عمر شويل - جدة وظائف المديرية العامة للجوازات، فقد تم الإعلان من جانب المديرية العامة للجوازات، عن توفير وظائف عسكرية خالية للتقديم لفئة للرجال فقط، علي أن يتم التقديم للعمل في جميع مناطق المملكة، ويستطيع كل من يحمل شهادة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس)، التقديم في وظائف الجوازات السعودية، وقد تم التوضيح بأن التقديم في وظائف المديرية، سوف يبدأ من يوم السبت الموافق بتاريخ 1444/02/28هـ الذي يوافق يوم 2022/09/24م ويتم الانتهاء من التقديم في يوم الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ الذي يوافق يوم 2022/09/29م، وذلك وفق شروط التقديم الذي تم تحديدها من جانب الجوازات، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات.

وظائف المديرية العامة للجوازات 1444

يتم التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات علي الرتب التالية (جندي أول) علي أن يكون التقديم للأفراد من حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة، ويفضّل اختيار المتقدم من لديه مؤهل أعلى مثل (دبلوم، بكالوريوس) علي أن يتم التقديم وفق هذه التخصصات (اللغة الإنجليزية، شبكات الحاسب الآلي، برمجة الحاسب الآلي، الأمن السيبراني، الدعم الفني، تقنية المعلومات، فني إلكترونيات، فني أنظمة السلامة، فني التمديدات الكهربائية، فني كاميرات، الموارد البشرية، فني إلكترونيات، الإمداد والتموين، الشريعة، المحاسبة، القانون، تحليل البيانات، إدارة المخاطر، التطوير والتنظيم الإداري، الحج والعمرة، وعدد من اللغات مثل اليابانية والإسبانية والأوردية والروسية والبنغالية والصينية) وعدد آخر من التخصصات المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد.

ما هي شروط التقديم في الوظائف الخالية؟

يتم التقديم بالوظائف الشاغرة وفق بعض الاشتراطات الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة.

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ مع العمل علي استثناء من نشأ مع والديه في أثناء خدمة الدولة بخارج المملكة.

أن يتميز المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة وليس عليه أي أحكام بالإدانة بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو أن يكون قد تم إنهاء خدماته من أي الكليات أو المراكز أو من المعاهد العسكرية لأي سبب ما.

ألا يكون المتقدم موظف في جهة حكومية.

يشترط للتقديم أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية الصلاحية وقت التقديم.

يجب أن يجتاز كل متقدم الفحص الطبي الذي يجري له والنجاح في المقابلة الشخصية وجميع الإجراءات التي تخص اختبارات القبول.

ألا يكون الشخص متزوجاً من غير سعودية.

فيما يخص الشهادات الصادرة من خارج المملكة فيشترط معادلتها من جانب وزارة التعليم مع شرط التصديق عليها.

كيف أقدم بوظائف المديرية العامة للجوازات؟

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي (بوابة ابشر توظيف) علي أن يقوم كل متقدم بملء نموذج التوظيف المطلوب وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورفع الوثائق المطلوبة.