نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف التأمينات الاجتماعية.. رابط التوظيف والتقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف التأمينات الاجتماعية، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التوظيف لجميع الأفراد من الجنسين من الرجال والنساء للتقديم في الوظائف الخالية لديها، وقد أوضحت المؤسسة بأنه قد تم توفير عدد من فرص العمل الإدارية والتقنية والهندسية، وقد كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الوظائف المطلوبة تحتاج إلى توافر بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين التي من أهمها أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية دون جنسيات أخري من الوافدين، ويتم التقديم في التخصصات الوظيفية بشكل إلكتروني، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة بوظائف التأمينات الاجتماعية.

وظائف التأمينات الاجتماعية 1444

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن هناك عدد من التخصصات الوظيفية المطلوبة، المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد في المملكة، ومن أبرز هذه التخصصات ما يلي:

الهندسة البيئية.

الهندسة الصناعية.

الهندسة الكيميائية.

عمليات الجودة.

إدارة المشاريع.

إدارة الأعمال.

الموارد البشرية.

تقنية المعلومات.

نظم المعلومات الإدارية.

المالية.

المحاسبة.

التسويق.

بحوث العمليات.

الأمن السيبراني.

العلوم الاكتوارية.

الإعلام.

وقد أكدت المؤسسة بأن جميع التخصصات المطلوبة تحتاج إلي توافر عدد من الشروط الوظيفية التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، وذلك من حيث المهارات الوظيفية المطلوبة من كل تخصص وظيفي ومن حيث عدد سنوات الخبرة المطلوبة وفق كل تخصص مطلوبة.

التقديم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أشارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن التقديم في الوظائف المطلوبة متاح من اليوم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، علي أن يتم التسجيل في الوظائف الشاغرة بشكل إلكتروني عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية: بوابة توظيف التأمينات.

الضغط علي تبويب (تقدم الآن).

يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي دخول.

سوف تقوم المنصة بعرض جميع التخصصات الوظيفية المطلوبة.

تحديد التخصص الوظيفي المناسب لكل متقدم، ثم الضغط علي التقديم.

تسجيل جميع البيانات الوظيفية المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.

رفع جميع الوثائق المطلوبة المرتبطة بالوظيفة.

علي أن يتم بناء السيرة الذاتية وإرسالها وسوف يتم التواصل مع كل متقدم في حال مناسبة المؤهلات والخبرات للوظيفة المطلوبة.