نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف عسكرية للرجال من المديرية العامة للجوازات لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات عن وظائف عسكرية للرجال وذلك لحاملي الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة، وجاء تأكيد المديرية العامة للجوازات أن التقديم على الوظائف العسكرية للرجال سيستمر أسبوع وحددت رابط وشروط التقديم في الوظائف العسكرية.

موعد التقديم في وظائف عسكرية للرجال

حددت المديرية العامة للجوازات أن التقديم على وظائف عسكرية للرجال سيبدأ بداية من السبت الموافق 28/2/1444 هجريا والموافق 24/9/2022 وينتهي التقديم على الوظائف العسكرية للرجال يوم 3/3/1444 هجريا والموافق 29/9/2022 ميلاديا.

التخصصات المطلوبة في الوظائف العسكرية للرجال

تم تحديد عددا من الوظائف المطلوبة ضمن وظائف عسكرية للرجال من المديرية العامة للجوازات:

جندي أول : حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، هذا ويفضل لتلك الوظيفة من له مؤهل أعلى أو دبلوم أو بكالوريوس.

التخصصات المطلوبة وهي اللغة الإنجليزية والأمن السيبراني وشبكات الحاسب الألي وبرمجة الحاسب الألي والدعم الفني وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات وعلم المعلومات وفني التمديدات الكهربائية وفني إلكترونيات وفني تبريد وفني الأنظمة الهيدروليكية وفني أنظمة السلامة وكذلك فني أنظمة الحريق وفني الكاميرات والإمداد والتموين والموارد البشرية والقانون والشريعة وإدارة الأعمال.

كما تم تحديد وظائف المديرية العامة للجوازات كلا من المحاسبة والحج والعمرة وتحليل البيانات والتطوير والتنظيم الإداري وإدارة المخاطر واللغة الاوردية واللغة الإسبانية واللغة الصينية واليابانية والفرنسية والروسية والبنغالية

شروط التقدم على وظائف عسكرية للرجال من المديرية العامة للجوازات

حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين إلى الوظائف العسكرية للرجال.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف العسكرية حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالأدانة في أي جريمة مخلة بالشرف.

يجب أن لا يكون المتقدم سبق تعيينه في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد لأي سبب.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

يجب إجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

يجب أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج السعودية من وزارة التعليم ويجب التصديق عليها كذلك.

رابط التقديم على وظائف عسكرية للرجال من المديرية العامة للجوازات

حددت المديرية العامة للجوازات التقديم على موقع وظائف السعودية من أجل التقديم على الوظائف العسكرية للرجال من خلالها.