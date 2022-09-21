نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات 1444 على رتبة جندي عبر موقع أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح باب القبول على وظائف رتبة جندي في المملكة العربية السعودية، وأعلنت الإدارة العامة للمملكة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية التسجيل بالمديرية العامة للجوازات على تعيين الرجال في وظيفة رتبة جندي في معظم مناطق المملكة.

تقديم وظائف الجوازات

قالت الإدارة العامة أن طلبات القبول والتسجيل لوظيفة رتبة جندي، تكون من خلال بوابة موقع أبشر للتوظيف، تبدأ من يوم السبت القادم وحتى يوم الخميس الموافق 3/3/1444.

ونعرض لكم بعض الشروط والبيانات التي يجب توافرها فيمن يتقدم لهذه الوظيفة.

شروط وظائف الجوازات رتبة جندي

وتعرض الإدارة العامة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظيفة وهي كالتال:

أن يكون المتقدم للوظيفة من حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إذا كانت الشهادة من خارج المملكة وغير معتمدة من المملكة العربية السعودية يجب اعتمادها من وزارة التعليم مع التصديق عليها من المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السمعة والسير والسلوك وألا يكون قد قد أرتكب جريمة تدينه أو جريمة مخلة بالشرف والنزاهة أو سبق له الحبس والسجن فى قضية ما.

ألا يكون قد تم له التعيين مسبقاً في وظائف الخدمات العسكرية، أو انتهت خدماته من بعض المعاهد أو الكليات الخاضعة للعسكريين.

يجب ألا يكون موظفا في أحد القطاعات الحكومية.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من أصل سعودي.

ألا يكون المتقدم قد ولد خارج المملكة أثناء خدمة والديه للمملكة.

أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية وغير منتهية الصلاحية.

يجب أن يخضع المتقدم للفحص الطبي وكافة الإجراءات المطلوبة للتعيين والموافقة على جميع الشروط.

لا يكون المتقدم للوظيفة متزوج من امرأة ليست سعودية الأصل والمنشأ.

رابط تقديم الجوازات 1444 للرجال

بعد أن تم عرض البيانات والشروط المتعلقة بالوظيفة، ومعرفة موعد بدء التسجيل على وظيفة الجوازات السعودية، يجب تفعيل رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات، عند بدء الموعد الرسمي للتسجيل، ومن يرغب في معرفة و كيفية الحصول على رابط التسجيل، يجب اتباع الرابط الآتي رابط jobs.sa 1444 للرجال .