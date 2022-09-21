نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للجوازات تعلن عن وظائف عسكرية للرجال في مختلف مناطق المملكة “الشروط ورابط التقديم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن توفير عدة وظائف شاغرة برتبة جندي أول رجال بالعديد من المناطق المختلفة بالسعودية، وازدادت عمليات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف المديرية العامة للجوازات 1444 بعدما أعلنت بشكل رسمي عن توفير وظائف جديدة متاحة ويمكن للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقديم علي هذه الوظائف الان وأيضا حاملي شهادة الدبلوم، والبكالوريوس وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نعرض لكم اهم تفاصيل وشروط وظائف المديرية العامة للجوازات 1444 وطريقة التقديم من خلال الموقع الرسمي.

وظائف المديرية العامة للجوازات 1444

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مجموعة مختلفة من التخصصات المتاحة والتي يمكن للرجال التقديم عليها وأبرز هذه التخصصات هي:

اللغة الإنجليزية.

الأمن السيبراني.

تخصص علوم الحاسب.

تخصص فني أنظمة السلامة.

تخصص فني كاميرات.

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص إدارة المخاطر.

تخصص اللغة اليابانية.

تخصص اللغة الصينية.

تخصص اللغة الروسية.

تخصص اللغة البنغالية.

تخصص اللغة الاوردو.

فني تبريد وتكييف.

فني التمديدات الكهربـائية.

برمجة الحاسب الآلي.

التطوير والتنظيم الإداري.

هناك العديد من التخصصات الأخرى المتاحة التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات ويمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط التقديم عبر الموقع الرسمي.

شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات 1444

وضعت المديرية العامة للجوازات عدة شروط لازمة للتقديم والقبول في الوظائف المتاحة وأهم هذه الشروط هي:

ان يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ان يكون المتقدم لـ وظائف المديرية العامة للجوازات حسن السمعة والسيرة.

ان يقدم الهوية الوطنية وتكون سارية ومفعولة.

الا يكون المتقدم للوظيفة متزوج من غير سعودية.

ان يكون سعودي المنشأ والاصل ولكن يستثننا من نشا مع والدية اثناء تأدية الخدمة خارج المملكة.

ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وان يكون سليم طبيا ويجتاز الفحص الطبي.

شرط أساسي الا يكون قد سبق وتم تعيينه في وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

كانت هذه أهم الشروط اللازم توافرها، وبالنسبة للتقديم فإن باب التقديم يفتح يوم السبت المقبل الموافق 2022/09/24 ويستمر باب التقديم مفتوح حتي يوم 2022/09/29 ويمكنك التقديم من خلال موقع المديرية العامة للجوازات.