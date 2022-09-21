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عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط التقديم في وظائف الخطوط السعودية للتموين لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، حيث أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر عددا من الوظائف الإدارية والمساندة وذلك في عددا من المدن السعودية أهمها الرياض وجدة والدمام، وأتاحت شركة الخطوط السعودية للتموين تلك الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

التخصصات المطلوبة في وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

طرحت شركة الخطوط السعودية للتموين عددا من الوظائف.

أمين صندوق (Cashier)

ممثل استقبال وإرشاد (Concierge)

سائق (Driver)

مشغل رافعة طويلة (Hi-Loader Operator)

موظف استقبال صالة المطار (Receptionist Airport Lounge)

مساعد مبيعات (Sales Associate)

ممثل خدمات (Service Agent)

رابط التقديم في وظائف شركة الخطوط السعودية للطيران

أكدت شركة الخطوط السعودية للطيران أن التقديم في الوظائف متاح من الثلاثاء الموافق 24/2/1444 هجريا والموافق 20/9/2022 ميلاديا من خلال الخطوط السعودية للتموين.

شروط التقديم في وظائف الخطوط السعودية للتموين

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية فأعلي مثل الدبلوم أو البكالوريوس حسب كل وظيفة.

يجب أن يكون المتقدم لوظائف الخطوط السعودية للتموين قادرا على العمل كجزء من فريق وأن يحافظ على وتيرة العمل.



المؤهلات المطلوبة في وظائف الخطوط السعودية للتموين

أكدت الخطوط السعودية للتموين أن هناك عددا من المؤهلات هي المطلوبة في تلك الوظائف وهي الثانوية العامة والدبلوم كل التخصصات وكذلك البكالوريوس كل التخصصات.

يذكر أن قسم التموين داخل الخطوط السعودية يقوم بتوفير مجموعة من خدمات التموين والخدمات الأخرى خارج قطاع الطيران وهي التي تمتد لخدمة الفنادق الجديدة والقطاع الصحي، كما أنه يقوم بتوفير حلول للتموين واسعة النطاق وذلك للشركات والمناطق النائية، كما أنه يقوم بتوفير الخدمات للحج والعمرة.

كانت شركة الخطوط السعودية للتموين قد احتفلت بمرور أربعة عقود من التميز في خدمات التموين مع تطلق إلى تقديم خدمات مميزة في القريب العاجل وذلك لكل العملاء المختلفين، خاصة في ظل قيام شركة الخطوط السعودية للتموين بتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال التدريب من بينهم الأكاديمية السعودية للطيران المدني.