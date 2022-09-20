نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة لحملة الثانوية والبكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي عن توافر 500 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية، للعمل بمختلف أنحاء المملكة، وذلك لحملة الثانوية والبكالوريوس، حيث أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن الشواغر في مستشفيات القوات المسلحة بمختلف أنحاء المملكة، ومنها ” مستشفيات القوات المسلحة بالطائف والتي يتوافر بها أكثر من 400 وظيفة شاغرة، بالإضافة إلى الشواغر بمستشفيات القوات المسلحة بالرياض وشروره والظهران والقصيم.

وقد أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن رابط التقديم لشغل الوظائف المطلوبة، وذلك من خلال بوابة التوظيف بالموقع الإليكتروني الرسمي لوزارة الدفاع، ونقدم في هذا المقال كافة الاشتراطات والوظائف المطلوبة ورابط التقديم كما يلي:-

وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة 1444

المسجل في طب الطوارئ.

استشاري الأشعة التشخيصية.

مسجل أول في طب الطوارئ

مسجل في طب الغدد الصماء.

مسجل في طب الأشعة.

مسجل أول في أمراض الكلى بمستشفى الحداء العسكري

مسجل أول في طب الأعصاب.

فني تخدير.

فني أشعة.

استشاري طوارئ أطفال.

فني أجهزة طبية.

فني العلاج الطبيعي.

مسجل في أمراض الدم بمستشفى الهدى العسكري.

استشاري طب طوارئ الأطفال.

استشاري مناعة أطفال

استشاري طب الطوارئ.

طبيب جراحة قلب مقيم.

فني سجلات طبية.

استشاري الطوارئ.

مسجل في الطب النفسي بمركز رعاية الطب النفسي.

مدرس سريري مبتدئ.

صيدلي.

. المسجل في طب الطيران.

مدير المخالفات الطبية.

عمال نظافة.

مسجل في جراحة العيون.

مساعد تخطيط / تخطيط وتطوير.

ممرض قانوني 2.

ممرض قانوني.

المسجل في العناية المركزة.

مسجل في طب الأورام.

استشاري أمراض الأنسجة بمستشفى الهدى العسكري.

وغيرها من الوظائف الشاغرة في مختلف تخصصات.

الشروط المطلوبة لوظائف القوات المسلحة 1444 هـ

حددت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، عدة اشتراطات يجب توافر في المتقدمين إلى الوظائف المعلنة، وهي كما يلي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الثانوية في التخصصات المطلوبة حسب كل وظيفة.

أن تتوافر به كافة المهارات والخبرات المطلوبة.

أن لا يقل المؤهل عن الثانوية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن الحد الأدنى.

مواعيد ورابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على أن التقديم للوظائف متاح على الموقع من خلال المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالرابط التالي ” وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444” وذلك منذ يوم الاثنين الموافق 19/9/2022، وللتقديم على الوظائف يرجى اتباع الخطوات التالية:-