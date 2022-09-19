نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع 1444 رجال / نساء وظائف في مختلف المملكة لعدد 3569 وظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1444 حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توافر عدد 3569 وظيفة. لكلاً من الرجال والنساء للعمل في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، على أن تكون تلك الوظائف تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية. ونوافيكم عبر موقع ثقفني رابط التقديم وظائف وزارة الدفاع 1444 رجال / نساء.

وظائف وزارة الدفاع 1444

أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق عن 3569 وظيفة للرجال والنساء الحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى لشغل العديد من الوظَائف الشاغرة في مدن مختلفة. وذكرت أن الوظَائف الشاغرة تقبل حاملي الجنسية السعودية فقط، ودعماً لقدرات المملكة المختلفة لتشجيع الشباب والفتيات على أتاحت وظَائف تناسب جميع مؤهلاتهم الدراسية، فقد قامت وزارة الدفَاع السعودية اليوم بإضافة وظائف جديدة جميعها تقبل جميع الحاصلين على درجة مختلفة من الكفاءات والثانوية العامة.

الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع

ذكرت الإدارة العامة لوزارة الدفاع أن جميع الوظائف تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية للعمل في مناطق مختلفة لجهات العمل بالمملكة، وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة تقبل التخصصات التالية:

وظائف إدارية ومساندة/ الطب (جميع التخصصات).

التمريض (جميع التخصصات)/ الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات).

الصحة العامة / إدارة المستشفيات / التعليم الصحي.

الطيارين/ صيانة الطائرات/ وظائف وتخصصات أخرى.

رابط التقدم وزارة الدفَاع 1444

وضحت وزارة الدفاع السعودية أن التقديم متاح حالياً إلكترونياً ونوهت أن اخر موعد للتقديم سيكون يوم 30 سبتمبر 2022 ويجب على المتقدمين الالتزام بشروط وأحكام القبول، ويتم التقديم إلكترونيا عبر الرابط التالي:

الإدارة العامة للخدمات الطبية https://talents.msd.med.sa/.

علاوة على ما تم ذكره فقد أكدت الوزارة أن العمل بجميع التخصصات سيكون متاح في جهات العمل التالية:

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض / مستشفيات القوات المسلحة بالخرج. مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران/ مستشفى القوات المسلحة بالجبيل. مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة/ مستشفى القوات المسلحة بالجنوب. مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب/ مستشفى القوات المسلحة بالقصيم. مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية/ مستشفى القوات المسلحة بالشمالية. مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة / مستشفى القوات المسلحة بجازان. مستشفى القوات المسلحة بشرورة / الإخلاء الطبي الجوي. مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر/ كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية. مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية/ مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف. مستشفى القوات المسلحة بجازان.

هذا وقد ذكرت الوَزارة أن من اهم شروط التقديم أن يكن المتقدم سعودي الجنسية، وان يكن يحمل المؤهل الدراسي المطلوب للتخصصات المتاحة، مع الامتثال بشروط المقابلة الشخصية.

ومن خلال السطور التالية وضحنا جميع تفاصيل وظائف وزارة الدفاع 1444 لجميع التخصصات المتاحة لكلاً من الجنسين الذكور والإناث.