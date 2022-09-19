نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف جدارة بوزارة الخارجية السعودية 1444 هـ للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444 هـ من خلال منصة التوظيف السعودية جدارة، حيث أعلنت وزارة الخارجية يوم أمس من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب التقديم لشغل (٢١٠) وظيفة للرجال والنساء في عددٍ من التخصصات عبر منظومة مسار جدارة في عدد من التخصصات المطلوبة والمتنوعة على مراتب من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم وغيرها من المعلومات الهامة.

رابط جدارة للتقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444هـ والتخصصات المتاحة

تسعى الوزارة إلى توظيف كوادر جديدة لسد حاجاتها الوظيفية في مجموعة متنوعة من التخصصات المطلوبة التالية؛

الهندسة.

القانون.

الإدارة.

الترجمة.

الإعلام.

العلاقات العامة.

المالية.

الوثائق والمحفوظات.

التقنية.

الفنية.

التعاون الدولي.

وتتراوح مراتب هذه الوظائف بين المرتبة الخامسة، السادسة، السابعة وحتى المرتبة الثامنة، على أن يتم التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال رابط منصة جدارة، ولكي يمكنكم التقديم على الوظائف يجب عليكم أولاً التسجيل في منصة مسار جدارة منظومة الوظائف الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

مواعيد التقديم على الوظائف الحكومية الشاغرة 1444 هـ

وقد أعلنت الوزارة عن المواعيد المحددة لفتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة وذلك إعتباراً من بداية الأسبوع القادم وتحديداً في الأوقات التالية؛

تاريخ بداية التقديم تاريخ نهاية التقديم السبت 28 صفر 1444 هـ || الموافق 24 سبتمبر 2022 م

بداية من الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 هـ || الموافق 26 سبتمبر 2022 م

حتى الساعة 12 صباحاً

ولمعرفة المؤهلات المطلوبة والشروط الخاصة بالوظائف المتاحة كل ما عليكم فعله هو تسجيل الدخول إلى منظومة جدارة للتوظيف واختيار وظائف وزارة الخارجية 1444 هـ للإطلاع على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها والتقديم عليها.

وهنا يجب علينا توضيح تساؤل مهم قد يتسبب في رفض طلب المتقدم إذا لم يعالجه وهو، ما هو تاريخ التخرج الذي يؤخذ به عند تسجيل طلب التقديم؟

والإجابة هي: يجب تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة وهو متطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية، وعدم اكتمال تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات دخول المفاضلة، ويمكنك الحصول عليه بعدة طرق منها تاريخ تحرير الوثيقة.