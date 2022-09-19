نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف منظومة منصة جدارة.. وظائف حكومية للتقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف منظومة منصة جدارة، فقد طرحت وزارة الخارجية عدد من الفرص الوظيفية الخالية للأفراد في المملكة العربية السعودية، فقد تم توفير ما يقرب من 287 وظيفة حكومية خالية للتقديم، ويتم التقدم بطلب توظيف في الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين من الرجال والنساء خلال الأسبوع الحالي، وسوف يكون محل العمل في عدة أماكن متنوعة؛ فمنها وظائف خالية في وزارتي الخارجية وأيضاً في وزارة التجارة، علاوة علي توفير فرص توظيفية في أمانة الأحساء وفي إمارة المدينة المنورة، علي أن يتم التقديم لجميع الوظائف المتاحة وفق بعض الشروط الواجب أن تتوافر في أي متقدم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في وظائف منظومة منصة جدارة.

وظائف منظومة منصة جدارة

تضم منظومة منصة جدارة، عددًا من الوظائف الحكومية الخالية للتقديم لجميع المواطنين السعوديين، وذلك في عدة أماكن داخل المملكة منها ما يلي:

في وزارة التجارة تم توفير ما يقرب من (58 وظيفة) عبر بوابة جدارة. عبر وزارة الخارجية فقد تم توفير ما يقرب من (210 وظائف) في منصة جدارة. في إمارة المدينة المنورة فقد تم توفير عدد (9 وظائف) عبر منصة جدارة. من خلال أمانة الأحساء فقد توفير عدد (10 وظائف) خالية عبر بوابة جدارة.

وظائف وزارة الخارجية

وفرت وزارة الخارجية عن عدد (210) وظيفة خالية (للرجال والنساء) ويتم العمل في المراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) من خلال سلم رواتب الموظفين العام عن طريق منظومة التوظيف جدارة، ومن التخصصات المطلوبة (الهندسة، القانون، الإدارة، الترجمة، الإعلام، العلاقات العامة، المالية، الوثائق والمحفوظات، التقنية، الفنية، التعاون الدولي).

وظائف أمانة الأحساء

وفرت أمانة الأحساء وظائف للتقديم للرجال والنساء من أجل شغل وظائفها الخالية الإدارية والوظائف الهندسية، ويتم العمل في المراتب (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة) بسلم رواتب الموظفين عن طريق (نظام التعاقد الرسمي) من خلال منظومة التوظيف جدارة.

رابط التقديم في جميع الوظائف الخالية

يتم التقديم في جميع الوظائف الخالية في جميع الوزارات التي بها وظائف خالية عن طريق منصة جدارة الإلكترونية، علي أن يقوم كل متقدم باختيار التخصص الوظيفي المناسب له وفق الشروط المعلن عنها من كل وظيفة خالية.