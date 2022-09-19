نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة” التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444 للرجال والنساء والتخصصات المطلوبة masar في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة وظائف وزارة الخارجية حيث أعلنت وزارة الخارجية عن طرح عدد 210 وظيفة شاغرة من أجل الرجال والنساء بالمراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وهذا على سلم رواتب الموظفين العام عبر منظومة التوظيف جدارة، وكانت وزارة الخارجية قد حددت عدد من التخصصات المختلفة والوظائف وقد أوضحت أن جميع الوظائف لا تتطلب خبرة كما أوضحت الإجراءات اللازمة وآليات التقديم.

التقديم على وظائف وزارة الخارجية

يجب الدخول على منظومة التوظيف جدارة من خلال الرابط السابقة .

ويجب التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف سوف يتم تقديم اعتراض حتى يتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية ولكن في حالة صحة البيانات سوف يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ومع العلم سوق يتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

وبعد تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

بعد ذلك يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

سوف يبدأ التقديم من يوم السبت 28 /2 عام 1444 هجرية من توقيت الساعة 12 صباحاً عبر منظومة التوظيف جدارة.

سوف يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 3/2 بتوقيت 12 صباحاً.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الخارجية

الهندسة.

القانون.

الإدارة.

الترجمة.

الإعلام.

العلاقات العامة.

المالية.

التقنية.

الوثائق والمحفوظات.

الفنية.

التعاون الدولي.

الفئات المستهدفة

خريجي الدرجات العلمية الحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

سوف يتم ترشيح الأعلى معدل وذلك للمعدلات 50٪ فما أعلى وعند التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

سوف يتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

الضوابط العامة