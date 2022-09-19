نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تعلن توفر 210 وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات عبر جدارة (وظائف وزارة الخارجية 1444) في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من النساء والرجال خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف وزارة الخارجية الجديدة 1444 التي أعلنت عنها وزارة الخارجية بشكل رسمي منذ ساعات قليلة، حيث وفرت وزارة الخارجية السعودية 210 وظيفة للجنسين نساء ورجال في مختلف التخصصات والتقديم عبر منصة جدارة الالكترونية وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم وظائف وزارة الخارجية 1444 والمسميات الوظيفية والشروط المطلوبة.

وظائف وزارة الخارجية 210 وظيفة شاغرة

يمكن للرجال والنساء الان التقديم بالمراتب الخامسة والمرتبة السادسة والمرتبة السابعة والمرتبة الثامنة علي سلم رواتب الموظفين عبر منظومة التوظيف جدارة وفي السطور التالية نعرض لكم أهم التخصصات المطلوبة وهي:

الهندسة.

الاعلام.

الترجمة.

المالية.

الفنية.

المالية.

القانون.

التقنية.

العلاقات العامة.

التعاون الدولي.

والعديد من التخصصات الأخرى التي نوفرها لكم بالكامل في رابط التقديم المتواجد أسفل الموضوع.

خطوات التقديم علي وظائف وزارة الخارجية 1444

يمكنك بخطوات سهلة وسريعة التقديم علي وظائف وزارة الخارجية السعودية واختيار الوظيفة المناسبة لك من بين اكثر من 210 وظيفة أعلنت عنها وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة التقديم:

أولا قم بالتوجه الي موقع جدارة الرسمي عبر متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي خيار إعلانات الوظيفية للبحث عن الوظائف المتاحة.

ستجد العديد من الوظائف المتاحة المطابقة لحالة الترشيح الخاصة بك.

قم باختيار الوظيفة التي تناسبك وقم بحفظ الطلب.

الشروط العامة لـ وظائف وزارة الخارجية السعودية

هناك عدة شروط وضوابط يلزم توافرها للقبول في الوظائف المتاحة وهي:

جميع الوظائف المعلنة يتم تحديد مقابلة شخصية ومن ثم قبول النسبة الأكثر اكتسابا للنقاط بعد المقابلة الشخصية.

للقبول يشترط ودود معادلة من وزارة التربية والتعليم وذلك بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا علي درجاتهم العلمية خارج السعودية.

سيكون الترشيح النهائي للوظيفة بعد الانتهاء بشكل كامل من المقابلة الشخصية ومطابقة بيانات المتقدم أو المتقدمة.

طريقة التقديم علي وظائف وزارة الخارجية 1444

من المقرر ان يفتح باب التقديم بداية من يوم السبت المقبل الموافق 1444/2/28 وذلك عبر منظومة جدارة للتوظيف ويظل باب التقديم متاح حتي يوم الأربعاء الموافق 1444/3/2.